北韓增派6千軍力助俄重建 南韓強烈反對

俄羅斯官方證實，北韓將派遣6000名軍事建築工人及掃雷人員赴俄，援助庫斯克州重建。（路透資料照）

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國安會秘書長紹伊古（Sergei Shoigu）日前證實，北韓將派遣6000名軍事建築工人及掃雷人員赴俄，援助庫斯克州（Kursk）的重建工作。對此，南韓總統辦公室週二（17日）回應，此舉令人擔憂，南韓並不支持。

據《韓聯社》報導，國營俄羅斯新聞社（RIA Novosti）引述紹伊古說法報導，北韓將派遣1000名掃雷人員、5000名軍事建築工人前往庫斯克州。這是兩國擴大軍事夥伴關係的另一跡象。

請繼續往下閱讀...

南韓總統辦公室相關人士週二在加拿大七大工業國集團（G7）峰會現場受訪表示，南韓政府已針對上述事件發表立場，「南韓方面並不支持（北韓對俄派兵）」。

此前，南韓外交部官員曾指出，接收、聘用北韓勞工是公然違反聯合國安理會決議的行為。南韓對於北韓、俄羅斯持續進行非法合作深表憂慮，並敦促立即停止相關行為。

紹伊古本月稍早曾造訪平壤，與北韓領導人金正恩會晤。截至目前，北韓已派遣數以千計部隊人員赴俄，並提供常規武器，支援莫斯科對基輔的戰爭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法