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「雄獅崛起」行動持續升級 以色列預告發動更多精準打擊
以色列國防軍持續對伊朗發動精準空襲。（法新社）涂鉅旻／核稿編輯
〔編譯廖冠博／綜合報導〕以色列國防軍本週二（17日）動用約60架戰機，針對伊朗中部伊斯法罕（Isfahan）地區的12處地對地飛彈發射基地及儲存設施發動空襲，持續推進「雄獅崛起」行動（Operation Rising Lion），試圖削弱伊朗軍事實力。以色列軍方發言人德夫林（Effie Defrin）強調，這波攻勢已成功將伊朗政權勢力推回伊朗中部，並預告未來還將有更多打擊行動。
根據《耶路撒冷郵報》報導，此次大規模空襲是以色列連日來針對伊朗軍事設施，進行的最新一輪打擊。以色列國防軍指出，這次行動重點鎖定伊斯法罕地區的飛彈發射場與彈藥庫，目標在於削弱伊朗對以色列構成的飛彈威脅。以色列軍方表示，這些設施多數與伊朗革命衛隊（IRGC）及其飛彈部隊有關聯。
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德夫林表示，這次行動有效壓制伊朗的軍事行動空間，並將其勢力推回伊朗內陸。他強調，以軍未來將持續進行精準打擊，以確保以色列國家安全。