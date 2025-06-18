突穿敵軍金鐘罩 歐洲大廠MBDA公開兩款次世代巡弋飛彈

歐洲飛彈巨擘MBDA在巴黎航展首度公開「未來巡弋／反艦武器」（FC/ASW）實體模型（如圖）。（取自MBDA官網）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕飛彈巨擘MBDA公司近日在巴黎航展首度公開「未來巡弋／反艦飛彈」（FC/ASW）計畫，這項由法國、英國與義大利三國聯手研發的計畫，包含兩款新型飛彈，目的在打造能穿透未來最嚴密防空系統的先進武器，確保歐洲在面對高強度衝突時的制勝優勢。

外國軍聞網站《Army Recognition》報導，根據MBDA介紹，TP15是一款具低可偵測性的亞音速巡弋飛彈，專為深入敵境、精準打擊如指揮所、空軍基地、戰略基礎設施等高價值陸上目標而設計。



這款飛彈採用匿蹤外型設計與複合材料構造，搭載高階紅外成像導引段，具備在複雜電磁環境中，分辨目標與末段精準打擊能力。動力系統由英國勞斯萊斯與法國賽峰（Safran）共同研製的渦輪噴射引擎提供，可長時間低空飛行，降低被偵測與攔截的風險。

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相較之下，RJ10則為一款超音速飛彈，針對海上優勢與反制空防作戰任務（counter-air defense operations）量身打造。其最大特色為德國拜仁化學公司（Bayern-Chemie）開發的固態燃料衝壓引擎，使飛彈在全程高速飛行下，仍具有高度機動性。



RJ10配備由泰雷茲（Thales）與MBDA英國部門合作開發的新一代射頻導引段，可遠距鎖定目標，並具有強大抗干擾能力，適合於電戰環境下精準殲敵，能快速摧毀水面艦艇與防空系統。

MBDA指出，隨著潛在對手加速部署多層次防空網與長程「反介入／區域拒止」（A2/AD）系統，傳統飛彈難以突破防線。FC/ASW正是為此誕生，具備海軍、空軍「雙領域」適用的多用途打擊能力，是歐洲三國因應高強度衝突再度成為主流威脅的重要回應。

MBDA自成立以來，便致力於強化歐洲自主縱深打擊能力，旗下代表作包含「暴風影」（Storm Shadow）／「天影」（SCALP）、「流星」（Meteor）與「紫菀」（Aster）系列飛彈，已多次證明其戰場價值。如今，FC/ASW計畫更結合歐洲技術資源，開啟下一代遠程打擊武器的研發藍圖。

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