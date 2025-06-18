加拿大宣布對烏克蘭加碼433億元軍援 填補川普親以棄烏空缺

加拿大總理卡尼（Mark Carney）在G7峰會結束之際宣布，願意伸出援手加碼再軍援20億加幣的武器，以及另外23億加幣的貸款，用以協助烏克蘭重建國家。（路透社）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕以色列與伊朗的衝突越演越烈，也連帶影響美國、烏克蘭及歐洲的關係。烏克蘭總統澤倫斯基曾抱怨，川普為支持以色列，將原計畫援助烏的反無人機飛彈轉移給以色列使用；對此，加拿大總理卡尼（Mark Carney）昨日在G7峰會結束之際宣布，願意對烏克蘭加碼20億加幣（約新台幣433億元）的軍援，並提供23億加幣（約新台幣498億元）的貸款供烏克蘭重建。

七大工業國領袖高峰會（G7）昨日於加拿大落幕，烏克蘭總統澤倫斯基也獲邀與盟國領袖會晤。不過，美國總統川普對於持續援助烏克蘭的態度相當矛盾，還提前一天離席G7峰會。



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根據《美聯社》報導，澤倫斯基在G7峰會中表示，美國已經將烏克蘭的軍事需求邊緣化，轉而支持以色列行動。他也引用了一批反無人機飛彈為例，這批2萬枚的飛彈，被設計用來對抗俄軍「見證者」無人機，原本打算運往烏克蘭，後來卻被重新轉移到了以色列。此外，以色列承諾提供的防空系統，在運至美國維修後，卻遲未交付給烏克蘭。

烏克蘭總統澤倫斯基（左）也獲邀參與G7峰會，身為東道主的加拿大總理卡尼（右）表態支持，並提供20億加幣的軍援，以填補美國轉移的裝備空缺。（美聯社）

對於烏克蘭的擔憂，加拿大總理卡尼表態支持，並在G7場邊會談後宣布，加拿大將會再向烏克蘭提供20億加幣（約新台幣433億元）的軍事援助，以及23億加幣（約新台幣498億元）的貸款額度，幫助烏克蘭重建基礎設施。



加拿大總理辦公室隨後也說明，這筆貸款將以凍結俄羅斯在歐洲資產的利息來償還；20億加幣的軍事援助，包括購買與贈送無人機、彈藥和裝甲車等裝備，這筆資金將計入其北約國防開支目標。

卡尼表示，基輔等地近日遭受的攻擊，反映西方必須堅定支持烏克蘭，這凸顯了與烏克蘭和烏克蘭人民完全團結一致的重要性。

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