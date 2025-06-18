紐時：以色列去年底即策畫襲擊伊朗、今年2月向川普面報

伊朗首都德黑蘭持續遭以色列襲擊。（路透社）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕以色列13日起發動「崛起雄獅」行動，打擊伊朗的核設施、軍事據點。根據《紐約時報》報導，以色列策畫對伊朗發動攻擊，始於去年12月重創真主黨領導階層，以及敘利亞阿塞德政權垮台之時；以色列總理納坦雅胡今年2月訪問美國白宮時，也透過簡報向美國總統川普陳述此事。

《紐約時報》17日引述數名消息人士報導，以色列去年重創伊朗代理人真主黨高層，且鄰國敘利亞強人阿塞德政權垮台的同時，去年12月即著手準備襲擊伊朗。隨後，納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今年2月4日訪美與川普會晤，在橢圓形辦公室進行閉門會談時，納坦雅胡當時透過簡報向川普陳述，去年10月遭以色列空襲的伊朗，已經復原其防空系統戰力，讓美國對伊朗的核談判更具緊迫性。

以色列總理納坦雅胡今年2月拜會美國總統川普，《紐時》報導稱，納坦雅胡當時即透露襲擊伊朗的想法。（歐新社檔案照）在納坦雅胡與川普會晤前，美國中央司令部曾對協同以色列打擊伊朗核設施，規劃出數個方案，包括給予檯面下的情報協助、兩國發動聯合打擊行動、美軍派出戰略轟炸機支援並動用飛彈打擊，還有以色列地面突擊部隊搭乘美軍的飛機進入伊朗，但最後一個選項很快地被揚棄。

這篇報導也指，納坦雅胡今年4月再度到白宮短暫與川普會晤，並請求美國提供掩體炸彈（bunker buster bomb），藉此摧毀伊朗福爾多的地下核設施。不過，當時仍企圖用外交方式解決的川普未被說服，其執政團隊也全力阻止以色列對伊朗先發制人，擔憂以色列發動攻勢，卻未能摧毀所有伊朗核設施，所面臨的不確定後果。

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《紐時》報導稱，川普在過去數個月、過去數日內，對於伊朗問題的看法有明顯轉變。雖然川普在周一還提到，原考慮讓美國特使魏科夫（Steve Witkoff），甚至副總統范斯與伊朗對談，但隨後，川普週二閃電離開G7峰會返國，當前幾無外交手段能迅速結束戰事的跡象。

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