不是蘇聯戰車！ 美海軍T-54A雙發教練機達到初始作戰能力

美國海軍日前宣布，旗下新型雙發教練機T-54A（如圖）已達到「初始作戰能力」（IOC），代表距離量產並取代先前的T-44C教練機又更近一步。（圖片擷取自DVIDS）

劉宇捷／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕與蘇聯戰車T-54同名但不同載具！美國海軍日前宣布，旗下新型雙發教練機T-54A已達到「初始作戰能力」（IOC），代表距離量產並取代先前的T-44C教練機又更近一步。T-54A教練機擁有全新航電、通訊系統，是「多發動機訓練系統」（METS）的一環，目的是為海軍、陸戰隊等飛行學員，提供多發動機飛行器的訓練平台。

美國海軍航空系統司令部（NAVAIR）月初發布新聞稿指出，海軍T-54A（Marlin II）教練機已在5月達到「初始作戰能力」。T-54A自2023年與美商德事隆（Textron）簽約後開始研改民用的King Air 260機型，並計畫於2026年交付64架訂單；目前，美國海軍已獲得了其中15架飛機。

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NAVAIR說明，T-54A多引擎訓練機正取代海軍老舊的T-44C「飛馬座」，該機現已開始陸續退役。T-54A配備最新航電與導航系統，以及加壓駕駛艙、並排座位與額外的座椅，專為未來多引擎與傾轉旋翼機飛行員訓練而設計，且能進行進階儀器飛行與單引擎引擎操作訓練；另外，T-54A還設計成可蒐集基礎的飛行數據，協助海軍後勤人員掌握機體健康狀況，提升維修效率與規劃能力。

T-54A教練機是美海軍新一代「多發動機訓練系統」（METS）計畫一環，專為飛行員換裝P-8A巡邏機、E-2D預警機、C-130運輸機等，進行初期訓練，以掌握多發動機的飛行要領。同時，T-54A也搭載了空用「戰術空中導航系統」（TACAN），確保訓練課目得以安全實施。

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