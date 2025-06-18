澎湖「鎮疆操演」今晨震撼登場 M60A3戰車、105公厘榴彈砲出擊

澎防部今日拂曉出擊，舉行例行性鎮疆演習。（澎防部提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕面對世界局勢丕變，澎湖戰略地位已躍升第一線，陸軍澎湖防衛指揮部今（18）日實施「鎮疆操演」實彈射擊，讓各部隊根據狀況並結合作戰進程，以建制武器對來犯敵軍迅速展開攻擊，有效捍衛澎湖地區安全。不少民眾在清晨睡夢中被轟隆砲聲震醒，但都能體諒國軍捍衛疆土的辛勞。

澎防部定位這次「鎮疆操演」為6月份「例行性」演訓，動用M60A3戰車、105公厘榴彈砲、120迫擊砲等武器，驗證官兵平時訓練成果，亦展現建制武器聯合運用的高度默契與精實戰力，充分凸顯澎防部因應突發狀況的協同作戰能力。由於是拂曉演習，清晨砲聲格外引人矚目，不少人都在睡夢中被驚醒。

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澎防部今日舉行鎮疆操演，清晨起砲聲隆隆，不少民眾在睡夢中驚醒。（澎防部提供）澎防部指揮官陳俊源中將強調，國軍秉持磨練領導幹部指揮要領，要求訓練官兵熟稔武器接戰程序，以「備戰方能避戰，能戰始能止戰」為最高指導原則，灌輸官兵「唯有時刻做好備戰、才能守護百姓安居樂業」的觀念。因此，結合定期的實彈射擊與實兵操演，讓官兵有信心、百姓能安心。澎防部將不負使命，持續精進部隊訓練，為守護美麗家園奠定堅實基礎。

由於近來國際局勢不穩定，不僅烏俄戰爭未歇，連「中東火藥庫」的以色列與伊朗也展開大戰，兩岸之間亦劍拔弩張，澎湖因地理位置被視為第一線作戰區域，因此，澎湖民眾對澎防部例行性演習都表示支持，同時對於國軍捍衛疆土的辛勞與決心，表達感恩與支持之意，只希望能和平永續，不希望有戰爭發生。

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