法軍海上新利器！空巴Flexrotor無人機登艦測試成功 滯空逾12小時

法國海軍近日成功在巡邏艦上測試空巴（Airbus）研製的「彈性旋翼」（Flexrotor）無人機），驗證其優異的海上自主起降與長航時情監偵能力。（圖取自Airbus官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕法國海軍近日成功完成空中巴士（Airbus）公司研製的「彈性旋翼」（Flexrotor）無人飛行系統（UAS）為期3天的實艦部署驗證。這款先進的小型垂直起降無人機能在無傳統飛行甲板的小型巡邏艦上執行長達十餘小時的日夜間情監偵任務，展現其在侷限海事環境中的高度自主作業能力，為未來海上作戰增添利器。

根據「Defence Blog」報導，這項測試於6月3日至6日在法國西北海岸外海舉行，是法國海軍旨在推動海軍作戰創新的「伯修斯倡議」（PERSEUS initiative）的一部分。在為期3天的驗證中，「彈性旋翼」無人機累計飛行超過12個小時，成功在移動中的小型海軍艦艇甲板上完成多次起降，並執行了情報蒐集、監視與偵察（ISR）等關鍵任務。

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空中巴士公司在聲明中強調，「彈性旋翼」無人機充分展示了其在小型移動平台上自主起降及執行長時間任務的卓越能力。測試期間，該無人機透過機載光電感測器與先進的監視酬載，向母艦船員即時回傳高解析度情報畫面。法國海軍方面也表示，此次測試使艦上官兵能透過無人機蒐集的即時情資，大幅提升戰場覺知能力。

「彈性旋翼」是一款戰術級別的垂直起降（VTOL）無人機系統，最大起飛重量約25公斤。其設計專為情監偵任務而生，在標準作戰配置下，平均滯空時間可達12至14小時。該系統對起降場地的要求極低，僅需一個長寬各約3.7公尺的狹小空間即可作業，這使其能夠輕易部署於沒有正規飛行甲板的小型水面艦艇或無人平台上。

除了核心的情監偵任務外，「彈性旋翼」的長航時與酬載能力，使其能廣泛應用於多種軍事及民間任務。這些任務包括搜索與救援、邊境安全巡邏、電子作戰（EW）、信號情報（SIGINT）蒐集以及強化海域感知（maritime domain awareness）等。

空中巴士公司特別指出，該無人機採用的遠征型設計，使其能在30分鐘內從收納狀態轉換至飛行準備就緒，充分滿足快速反應部署的需求。

「彈性旋翼」無人機的最大衝刺速度可達每小時140公里，最大有效酬載為8公斤，使其足以因應在近岸及內陸等複雜環境下的多樣化任務需求。其設計還允許從受限的陸上場地或未經整備的海上平台進行操作，這些都是法國海軍在此次海上試驗中著重評估的關鍵性能。

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