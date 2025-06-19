F-16V BLK70戰機今年接收逾10架 規劃多次空中加油從美國飛回台灣

我國向美國採購66架F-16V BLK70型戰機，首架機已經出廠，預計今年下半年起將以直接飛回台灣的方式交運給我國。圖為軍方提供的性能展示圖表。（圖：取自國防部網站）

相關報導請見

模擬航道封控丶反制共軍船團威脅 馬防部155加農砲機動轉向演練

〔記者羅添斌／台北報導〕我國向美國採購66架F-16V BLK70型戰機，首架機已經出廠，預計今年下半年起將以直接飛回台灣的方式交運給我國，空軍預估今年底以前，至少可接收10架以上，明年底前完成全數66架的交機任務。

請繼續往下閱讀...

在飛回台灣的規劃上，軍方官員今天指出，應該會以1997年首批售台F-16戰機飛運台灣的模式，由美國本土基地先飛到夏威夷，接著由夏威夷飛到關島，最後再由關島直接飛行到台灣空軍基地，並且以約一個小時加油一次的頻率，在各個飛行航段進行空中加油，預估此次F-16V BLK70型戰機在美軍空中加油機的協助下，將進行18至20次的空中加油後，直接飛抵空軍台東基地。

他同時指出，由於美方要將F-16V BLK70型戰機安全飛抵台灣，並進行測試一切順利後，才算是完整的交機任務，在完成交機之前，F-16V BLK70型戰機都算是美方的產權，F-16V BLK70型戰機由美國飛抵台灣的飛行任務，應該仍會由美軍飛行員來執行，但我方要求若是遇雙座型F-16V BLK70型戰機的飛運台灣任務時，要有我方飛行員同乘飛行，吸收長途丶跨海飛行的經驗。

我國是以「新型戰機採購案」為預算計畫代號，總經費為2472億2883萬元，從109年度至115年度期間執行，首架機已經出廠，預計今年下半年起將以直接飛回台灣的方式交運給我國。空軍參謀長李慶然中將本月11日在立院委員會答詢時指出，空軍目前仍透過專案駐廠監督美方產能，原廠也確實有加派人力至生產線支援，因此，全案仍管制在明（2026）年接收完畢，今年完成10架以上的產權（即F-16新機）轉移是「樂觀其成」。

根據空軍規劃，66架F-16V BLK70戰機返台後，將全數進駐空軍位於台東的志航基地，隸屬先前改制的第七戰術戰鬥機聯隊旗下三支作戰隊，搭配現有139架經「鳳展專案」升級完成的F-16V BLK20型機，全機隊規模高達205架，成為我國空中防衛的主力。

我國採購66架F-16 Block 70戰機，首架雙座機已於今年三月底在美正式交機，洛馬原廠人員並與我國首架F-16新機合影。（X帳號 @Sara_Hazzard）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法