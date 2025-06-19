土耳其「拜卡」無人機太強 與義軍工大頭「李奧納多」組合資公司

圖為拜卡公司TB3無人機。（圖片擷取自拜卡公司）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕土耳其無人機自雙亞戰爭後即炙手可熱，現在就連義大利軍工巨頭李奧納多公司，也與土耳其拜卡科技合作，將成立合資公司，研發AI無人機系統。經過3個月的磋商後，兩家公司正式在巴黎航展宣布此消息，未來公司總部將設在義大利，進行無人機的設計、開發、生產和維護，並拓展國際市場。

軍聞網站「Naval news」報導，新公司名為LBA Systems，兩家公司擁有各半的股東比例，新公司的法律和營運總部將設在義大利。

請繼續往下閱讀...

李奧納多執行長辛格拉尼（Roberto Cingolani）表示，技術合作是應對國防領域前所未有的挑戰的強大手段，李奧納多在認證和整合多領域技術方面的經驗，與拜卡這個世界一流的無人機公司結合，將真正為抓住歐洲乃至全球舞台上的機會，提供有意義的助力。該公司正在推動工業計畫的實施，重點是國際化，使李奧納多成為全球安全的重要參與者。

拜卡董事長拜拉克塔（Selçuk Bayraktar）則表示，航太產業的未來在於大膽的構想和突破界限的創新。作為全球領先的無人機研發和出口商，我們將這項信念轉化為現實。與在C4I（指管通資情）系統領域，擁有世界一流專業知識，並在航空領域擁有互補實力的李奧納多公司合作，不僅是一次性合作，更是未來發展的催化劑。此次合作體現了拜卡深化國際合作、拓展其在高影響力自主防禦技術領域全球創新者地位的長期策略。

相關報導指出，歐洲未來十年的無人機市場，上看1000億美元（約新台幣2.955兆元），涵蓋偵察、武裝、縱深打擊等多種用途；報導分析，使用多種李奧納多公司技術的拜卡科技「奇襲者」（Akinci）武裝無人機，有望成為雙方簽約後的優先合作計畫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法