以色列缺乏GBU-57炸彈的作戰載台 但C-130投放重型炸彈有先例！

外界點名美軍的GBU-57巨型鑽地炸彈是打擊伊朗地下核設施的最佳解，但以色列缺乏投放巨型炸彈的常規載台，因此C-130成為最有潛力的選擇之一。（圖片取自以色列空軍臉書）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕若以色列要如《Top Gun》電影般攻擊伊朗地下核設施，外界點名美軍的GBU-57（MOP）巨型鑽地炸彈是最暴力方法，然而現實問題是，如果美軍不派遣B-2轟炸機執行，以色列又缺乏投放巨型炸彈的作戰載台；不過，以國的C-130運輸機被點名最具潛力，過往美軍就曾有利用C-130成功投放BLU-82與GBU-43巨型炸彈的先例。

以色列自13日起大規模轟炸伊朗核設施、軍事據點，而伊朗昨（18）日則發布影片揚言要對以色列動用核武。

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劍拔弩張的氛圍加深了以色列欲剷除伊朗核武設施的決心，包括位於福爾多（Fordo）地底深處的核濃縮艙間，不過這個打擊難度，目前外界點名只有俗稱「碉堡剋星」的美軍GBU-57巨型鑽地炸彈辦的到，不過該炸彈目前只能在B-2匿蹤轟炸機上進行作戰投放，B-52轟炸機則只進行過測試而已，因此若非美軍出手，不然以色列目前沒有可投放GBU-57的常規作戰載台。

美軍B-2轟炸機測試投擲MOP炸彈。（圖片來源:美國空軍）

但是，這不代表以色列無法進行重型炸彈的投放，據軍聞網站《THE WARZONE》分析，以色列的C-130運輸機可能也具有相當大的潛力，且美軍利用C-130投放BLU-82、GBU-43等巨型炸彈已有成功先例，代表投放GBU-57或是其他款重型炸彈並非不可能。特別是，以色列將伊朗大型防空系統剷除殆盡後，已有大量的C-130開始部署、飛往伊朗參與行動。

在越戰期間，BLU-82「雛菊切割者」炸彈曾由C-130投放，主要用於清除地障，建立直升機降落區；而2003年，美軍亦利用C-130測試了一種名為「炸彈之母」的GBU-43（MOAB） 高爆氣壓炸彈，並在2017年的阿富汗戰場上展現出毀滅性的威力。

從往例來看，若這些重型炸彈，需先將彈體裝載平板上綁牢，而後送進貨艙並為其配備降落傘，投放時將彈體或平板的降落傘打開，並將巨型炸彈連同平板一併拉出機外，接著彈體與平板脫鎖，讓炸彈自行落下。

不過，要在C-130上投放GBU-57有個挑戰，因為該彈重達13600公斤（30000磅），而先前投放的GBU-43（MOAB）僅有9800公斤，BLU-82也僅6804公斤，因此在C-130上目前還未有投放破萬公斤的重型炸彈經驗。

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