美懸缺4個月的的海軍作戰部長有解了 川普提名艦隊司令接任

美國總統川普提名美國海軍艦隊司令部司令考德爾（Daryl Caudle）上將，作為美國海軍作戰部長的接替人選。（歐新社檔案照）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕為美國海軍最高軍職領導人的作戰部長懸缺迄今將近4個月，綜合外電報導，美國總統川普周二已提名艦隊司令部司令考德爾（Daryl Caudle）上將接任此職，美國參議院已獲得通知，日後將依程序召開提名聽證會，確定此人事案是否通過。

海軍作戰部長是美國海軍最高階將領之一，接受文職的美國海軍部長領導，地位等同於其他國家的海軍參謀長或海軍司令。美國國防部長赫格塞斯今年2月21日宣布解除前海軍作戰部長弗蘭凱蒂（Lisa Franchetti）上將職務，並由副部長基爾比（James Kilby）上將代理，迄今已將近4個月，也創下這個職務設立110年以來，懸缺最久的紀錄。軍事專家、在野黨國會議員擔憂，此舉將致使重大決策遭到推遲。

不過，這個人事空缺可望於近期補上，美國媒體《星條旗報》、《美國海軍學會新聞網》（USNI NEWS）18日報導，川普已提名考德爾上將出任海軍作戰部長，美國參議院已獲得通知，日後將召開聽證會，確定這起人事提名案是否通過。

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考德爾是潛艦軍官，他早期曾在富蘭克林級彈道飛彈核潛艦服役，隨後曾任洛杉磯級核動力潛艦海倫娜號（SSN-725）、托皮卡號（SSN-754）、傑佛遜城號（SSN-759）艦長，以及美國海軍第三潛艦中隊指揮官。隨後歷練美國第六艦隊副司令、潛艦部隊指揮官、艦隊司令部司令等高階將領職務。

美軍陸戰隊助理司令馬宏尼（Christopher Mahoney）被美國總統川普提名為新任參聯會副主席。圖為兩人日前會晤時握手致意。（法新社檔案照）另外，川普還提名陸戰隊助理司令馬宏尼（Christopher Mahoney）上將，出任參謀長聯席會議副主席，馬宏尼是戰機飛官，曾駕駛A-6、F-5、F/A-18 和F-35等各式戰鬥機，也是通過「TOP GUN」考驗的佼佼者。值得留意的是，美軍陸戰隊的助理司令（assistant commandant of the Marine Corps），實為僅次於陸戰隊司令的「二把手」，等同於其他國家的陸戰隊副司令。

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