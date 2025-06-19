限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
中國32機艦擾台 國軍嚴密監控應處
中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）〔記者方瑋立／台北報導〕中國解放軍持續對台襲擾。國防部今（19）日表示，自昨日上午6時至今日上午6時止，偵獲中國軍機25架次、軍艦7艘次在台海周邊活動，其中有19架次軍機逾越台灣海峽中線，侵擾我國北部與西南空域。
根據國防部發布的示意圖，昨日上午6時20分至晚間9時，有19架次中國主、輔戰機及無人機出動，其中13架次逾越台海中線，進入我北部與西南防空識別區。另於上午11時30分至下午2時30分，北部空域再度出現2架次中國主戰機；上午10時至晚間8時40分間，則有中國主戰機及直升機合計4架次，進入我西南空域活動。
國防部指出，迄今日上午6時，偵獲中國軍機25架次，其中逾越台灣海峽中線，進入北部及西南空域19架次，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。