美軍如何調兵遣將？一文看懂中東最新軍力部署

美軍「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）航空母艦打擊群是美國此次中東軍力部署的核心，負責在阿拉伯海提供區域安全，並對伊朗形成戰略威懾。（美聯社）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《美聯社》的最新盤點，為回應伊朗與以色列的緊張局勢，並保護以色列免受攻擊，美國正以前所未有的規模與速度，向中東地區調動其海、空軍力量。這份簡報將為您解析美軍當前的戰略佈局、關鍵兵力，以及那張被視為「終極王牌」的武器。

美國總統川普警告德黑蘭，他對伊朗的耐心正「消耗殆盡」，此番言論引發外界猜測，美軍是否可能動用其最強大的「碉堡剋星」武器，打擊伊朗深埋地底的核設施。在局勢升級的背景下，五角大廈的首要任務是確保美軍部隊與基地的安全。

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●美軍中東戰力部署總覽





空中力量：掌控天空，防禦前線

戰機增兵：大量美軍戰鬥機與空中加油機已部署至中東周邊，並進駐英國、西班牙、德國與希臘等歐洲戰略據點，以便快速反應。

前沿部署： 至少12架F-16戰鬥機已從義大利轉移至沙烏地阿拉伯的蘇爾坦親王空軍基地，縮短了反應距離。

核心任務： 目前美軍戰機的主要任務是「防禦性」的，即攔截來襲的伊朗飛彈，保護以色列與美軍基地。官方強調，美軍戰機並未進入伊朗領空執行攻擊任務。

海上力量：飛彈攔截網與戰略威懾

東地中海神盾艦：「蘇利文號」（USS The Sullivans）與「哈德納號」（USS Thomas Hudner）驅逐艦在東地中海前線，負責攔截射向以色列的彈道飛彈。

阿拉伯海航艦打擊群：「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）航空母艦打擊群，部署在阿拉伯海，其主要任務是確保荷姆茲海峽周邊美軍基地與航道的安全，而非直接參與以色列防禦。

增援就位：「尼米茲號」（USS Nimitz）航艦打擊群正從印太地區趕來接替，「福特號」（USS Gerald R. Ford）也即將進入歐洲，這意味著總統在必要時，將擁有三個航艦打擊群可供調遣。

地面部隊：高度警戒，人員撤離

兵力增至4萬：目前駐紮中東的美軍人數已從常規的3萬人，增加至約4萬人。

高度戒備：所有基地均處於高度警戒狀態，並已授權軍眷自願撤離，以應對伊朗可能的大規模報復。作為美軍的終極戰略王牌，B-2「幽靈」匿蹤轟炸機是全球唯一能投擲「巨型鑽地彈」（MOP）的平台，使其具備摧毀深埋地底核設施的獨特能力。（圖取自美國空軍）

●終極王牌：B-2轟炸機與「碉堡剋星」





唯一解方：針對伊朗深埋山區的「福爾多」（Fordo）核設施，以色列缺乏能將其摧毀的巨型炸彈與投射平台。全世界只有美國的B-2匿蹤轟炸機，能攜帶13.6噸的GBU-57「巨型鑽地彈」（MOP）執行此任務。

戰略威懾，尚未部署：目前並沒有B-2轟炸機部署在中東地區。若要動用這張王牌，B-2必須從美國密蘇里州的基地出發，進行長達30小時、多次空中加油的往返飛行。這意味著此選項仍處於戰略威懾階段，而非箭在弦上。

●總結：





美軍當前的部署，展現了一種清晰的「分層戰略」：以海、空軍力量在前線構建堅固的「防禦盾牌」，保護盟友與自身安全；同時，以強大的航艦打擊群，與潛在的B-2轟炸機作為「威懾長矛」，向伊朗傳遞清晰訊號，保留最高級別的打擊選項。

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