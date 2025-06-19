模擬航道封控丶反制共軍船團威脅 馬防部155加農砲機動轉向演練

為模擬台海發生軍事緊急狀況時，拒止解放軍船團經重要水道向臺灣北部地區航進，馬祖防衛指揮部南竿守備大隊執行「航道封控火砲機動轉向」操演。（記者羅添斌攝）

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〔記者羅添斌／馬祖報導〕為模擬台海發生軍事緊急狀況時，拒止解放軍船團經重要水道向臺灣北部地區航進，馬祖防衛指揮部南竿守備大隊18日執行「航道封控火砲機動轉向」操演，防區砲兵部隊在接獲指令之後，要在規定時間內藉由砲兵遠距火力破壞敵船團編組，並支援機步部隊阻殲登陸之敵，確保馬祖防區安全。

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馬防部表示，地區戰備部隊平時負責關鍵基礎設施及重要防護目標安全，並納入國家災害防救體系，協助地方災防工作；戰時則由各島守備大隊統合地面部隊戰力，遂行聯合「反機降、反登陸」等作戰任務。

馬防部是在18日進行本次「航道封控火砲機動轉向」操演，演練裝備為155公厘加農砲，最大有效射程可達23.5公里，破片殺傷半徑最大達390公尺，由於裝備較重丶採陣地式環狀式軌道部署，官兵可依任務在短時間將火砲以軌道進行機動轉向，以有效支援島際作戰與航道封控。 因應共軍近年的灰色地帶襲擾，防區官兵積極備戰，戰備部隊在接獲命令後立即出動作戰，同時磨練各級指管與應處能力。

馬防部強調，國軍有信心、有能力捍衛國家安全，成爲民主自由的堅實屏障，同時也籲請國人支持全民國防，攜手守護美麗家園。

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