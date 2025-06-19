防範伊朗襲擊 美軍駐中東兵力開始分散部署

卡達烏代德空軍基地是美軍重要海外據點之一，是美軍與卡達空軍的駐地。（法新社檔案照）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國持續向中東增派兵力，根據《路透社》18日報導，兩位匿名的美國官員表示，美軍已將一些飛機、船艦從可能被伊朗襲擊的中東基地分散部署，未停放於卡達烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）堅固掩體內的軍機，以及美軍第五艦隊駐守在巴林的船隻，都在分散部署兵力之列。

以色列自13日對伊朗發動襲擊，至今日屆滿一周，雖然美國總統川普對於派兵協助以色列打擊伊朗的態度曖昧，但美軍海、空兵力持續向中東集結。美國海軍「尼米茲號」、「福特號」航艦已朝中東進發，美國空軍F-22、F-35等各式軍機也陸續馳援。

在此同時，考量美軍若協助以色列投入打擊伊朗的行動，將遭致伊朗的反擊，《路透社》18日引述兩位美國官員說法稱，駐紮於中東的美軍兵力已開始分散部署，這是保護美軍計畫的一環，但這2人拒絕透露調動兵力數量，以及分散部署的地點。

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其中一名美國官員稱，未停放於烏代德基地堅固掩體內的軍機，以及美軍第五艦隊駐守在巴林的船隻，都是分散部署的兵力一環，這並非罕見的舉措。

烏代德空軍基地是美軍最大的海外據點之一，也是美軍、卡達空軍的重要設施，值得注意的是，美軍駐卡達大使館今日已發布警報，暫時限制人員進入烏代德空軍基地，同時呼籲在卡達的公民與工作人員，務必抱持高度警戒。

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