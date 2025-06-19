戰斧太貴又過時？荷蘭為潛艦尋新歡 相中歐洲JSM飛彈

荷蘭海軍放棄為潛艦引進美製戰斧飛彈，轉而選擇歐洲自製的「聯合打擊飛彈」（JSM，如圖）之潛射版本。JSM以其優異的匿蹤突防能力著稱，將成為荷蘭下一代潛艦的核心打擊火力，象徵其追求國防自主的戰略路線。（圖：Kongsberg）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍事媒體《Army Recognition》報導，面對日益緊張的區域安全局勢，荷蘭海軍做出了一項重大戰略決策，旨在快速重建其海上遠程打擊能力。他們選擇了一條「雙軌並行」的路線：水面艦隊將緊急引進美國成熟的「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈，而未來的潛艦部隊則將與歐洲盟友合作，共同開發新一代的潛射飛彈。

這項決策的核心，是在「即戰力」與「歐洲自主」之間尋求完美平衡。

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首先，在水面艦隊方面，荷蘭海軍將為其最新的LC級巡防艦採購多達175枚的美製「戰斧」Block V型飛彈。這款飛彈以其超過1600公里的驚人射程和實戰驗證的可靠性而聞名，能讓荷蘭海軍在2028年前迅速獲得強大的對地打擊能力，確保在北約（NATO）聯合行動中的嚇阻力與互通性。

然而，在更具戰略隱蔽性的潛艦平台方面，荷蘭做出了不同的選擇。他們放棄了為現有潛艦整合戰斧飛彈的昂貴計畫，轉而加入了由挪威康斯堡（Kongsberg）公司主導、西班牙參與的「聯合打擊飛彈-潛射型」（JSM-SL）開發案。這款歐洲自製的飛彈，將成為荷蘭下一代「虎鯨級」（Orka-class）潛艦的標準武器。

JSM-SL雖然射程（約300公里）不及戰斧，但它在隱蔽性與靈活性上更勝一籌。它專為從標準魚雷管發射而設計，具備低雷達截面積、超低空掠海飛行與終端迴避機動等先進匿蹤能力，使其在敵方嚴密防禦的近岸海域中更具生存性與突穿力。

這項「長短配」的採購策略，精準地反映了荷蘭乃至許多歐洲國家的戰略考量。一方面，緊急採購美製戰斧飛彈，是為了應對眼前的威脅，確保與美國的無縫協同作戰；另一方面，投資歐洲自家的JSM-SL飛彈，則是為了擺脫對美國的過度依賴，強化歐洲國防工業的自主性與技術主導權。

此舉不僅是單純的武器採購，更是一次清晰的戰略表態：荷蘭決心在維持盟友合作的同時，也為歐洲未來的國防自主奠定基礎。

荷蘭皇家海軍海象級潛艦「海豚號」。（取自荷蘭國防部官網）

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