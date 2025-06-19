141架F-16V BLK20已全數升級 配套的AGM-154C飛彈還要延到115年

據國防部最新向立院提出的報告顯示，我國採購的AGM-154C遠距遙攻飛彈，因為美方軍工產能及新式彈藥測試等原因，交貨期程由原本表訂的112年，要延到115年。（圖：DVIDS）

〔記者羅添斌／台北報導〕我國141架F-16V BLK20型戰機性能提升計畫，已在112年的12月全數完成提升，但配套的各型飛彈丶莢艙卻無法同步完成，其中，延宕最久的就是AGM-154C型飛彈，根據國防部最新向立院提出的報告顯示，這款具有遠距遙攻特性的飛彈，因為美方軍工產能及新式彈藥測試等原因，交貨期程由原本表訂的112年，要延到115年。

我國採購的遠距遙攻彈藥為最新的AGM-154C型，具有防區外遠距打擊能力。長4.1公尺、重約483公斤，射程視射擊高度而定，為22公里至129公里；其搭載一枚500磅級「BROACH」增強型彈頭，能有效摧毀敵工業、後勤設施，甚至是加固的目標。

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根據國防部最新向立院提出的「美對臺軍售案執行情形」報告顯示，我國採購66架F-16V BLK70型戰機，首架機已經出廠，預計今年下半年起將以直接飛回台灣的方式交運給我國，空軍預估今年底以前，至少可接收10架以上，明年底前完成全數66架的交機任務。

至於以1359億7千餘萬元進行的「F-16A/B型戰機性能提升計畫」，也就是為141架F-16 BLK20型戰機進行的性能提升及採購各型飛彈丶莢艙計畫，141架戰機已在112年底就已全數完成性能提升，但配套的莢艙丶飛彈則是進度不一，拖的最久的就是具有遠距遙攻特性的AGM-154C型飛彈，國防部在報告中載明延宕的原因：因美方軍工產能及新式彈藥測試等因素，由原112年延宕至115年。

國防部先前也曾向立院報告表示，我國採購的AGM-154C為最新構型，曾分別在112年8月及113月9月致函美國國防安全合作局（DSCA），及運用各項高層會談時機，要求美方確實要依管制節點，以滿足F-16型機的要求。

空軍則表示，已經與原廠雷神公司簽署AGM-154C的產製合約，並已啟動飛彈系統整合與產線整備等工作，我空軍也要求美軍督管雷神公司的產製進度，並且要在後續的專案管理會議上提報進度。

2024年3月於美國加州的陸戰隊米拉馬航空站（MCAS Miramar），美軍準備掛載至F-35C戰機進行測試的AGM-154C-1「聯合防區外武器」。（美軍DVIDS網站）

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