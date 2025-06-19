英國在台辦事處證實 英國皇家海軍「史佩艦」昨通過台海

英國在台辦事處19日證實，英國皇家海軍巡邏艦「史佩艦」（HMS Spey）18日通過台灣海峽。（法新社檔案照）

相關新聞請見

英軍通過台海的「史佩艦」沒配備飛彈 昨天才迎接4歲生日

〔記者黃靖媗／台北報導〕英國在台辦事處今（19）日證實，英國皇家海軍巡邏艦「史佩艦」（HMS Spey）昨（18）日通過台灣海峽，且此航行有明確先例；我國外交部表示，這是英方再次以具體行動捍衛台海的航行自由，並展現台灣海峽為國際水域的堅定立場。

請繼續往下閱讀...

英國在台辦事處今（19）日證實，英國皇家海軍巡邏艦「史佩艦」於6月18日在台灣海峽航行，此航行符合「聯合國海洋法公約」規定的權利。

英國在台辦事處表示，英國皇家海軍在何處行動，都完全遵守國際法，並行使「聯合國海洋法公約」規定的航行和飛越自由權，且皇家海軍艦艇在台灣海峽地區行使「聯合國海洋法公約」所規定的航行自由權，有明確的先例。

我國外交部也表示，史佩號通過台灣海峽，是英方再次以具體行動捍衛台海的航行自由，並展現台灣海峽為國際水域的堅定立場，外交部對此表示歡迎與肯定。

外交部表示，他們鼓勵英國等理念相近國家共同捍衛台海和平與穩定，促進自由及開放的印太地區，並維繫以規則為基礎的國際秩序。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法