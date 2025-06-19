英軍通過台海的「史佩艦」沒配備飛彈 昨天才迎接4歲生日

英國皇家海軍史佩艦去年與直升機協同行動。（取自英國皇家海軍臉書）

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英國在台辦事處證實 英國皇家海軍「史佩艦」昨通過台海

〔記者涂鉅旻／台北報導〕英國在台辦事處今（19）日證實，英國皇家海軍巡邏艦「史佩艦」（HMS Spey）昨日通過台灣海峽，並強調此舉遵守國際法。「史佩艦」是英國皇家海軍8艘「河級」巡邏艦之中最年輕的一員，昨天才迎接4歲生日。這款排水量約2000噸的中、小型軍艦，只有配備機砲、機槍，並沒有掛載飛彈，主要負責巡邏、救難等任務。

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英國在台辦事處今日對外表示，英國皇家海軍「史佩艦」18日通過台灣海峽，皇家海軍在任何地區行動，都完全遵守國際法，並行使「聯合國海洋法公約」規定的航行和飛越自由權，其在台灣海峽地區行使「聯合國海洋法公約」所規定的航行自由權，有明確的先例。

英國皇家海軍史佩艦今年1月訪問雅加達，可見其艦艏搭載1門30公厘機砲。（歐新社檔案照）英國皇家海軍的主力水面作戰艦，以6艘「45型」驅逐艦為首，搭配11艘「23型」巡防艦，未來則有「83型」驅逐艦、「26型」、「31型」巡防艦陸續接替，上述軍艦排水量皆超過4900噸，且都配備防空、反艦飛彈等先進武器，主要負責遠洋戰訓任務。

英國皇家海軍史佩艦今年1月訪問雅加達，媒體拍攝艦橋駕駛台內部情形。（法新社檔案照）除了第一線作戰艦艇，英國皇家海軍還有8艘排水量約2000噸的「河級」巡邏艦（River-class patrol vessel），2001年至2019年間分為3艘、5艘兩批艦造，這款負責近岸巡邏任務的中、小型船艦，並非用於和他國主力軍艦、軍機對戰，而是以1門30公厘機砲、2門M134「迷你砲」7.62公厘多管機槍，以及2門7.62公厘通用機槍為自衛武裝，並未掛載任何飛彈。

不過，河級巡邏艦有著不俗的續航力，第二批次5艘軍艦可航行5500浬（約10200公里），艦艉設有飛行甲板，可供AW101中型直升機起降，也可以停放無人機，另外，該型艦可操作無人水下載具，進行掃雷工作，因此任務彈性相當地大。

英國皇家海軍史佩艦2021年進行海試情形。（取自英國皇家海軍臉書）根據公開資訊，這次行經台海的「史佩艦」，是河級巡邏艦最年輕的成員，其2021年6月18日才正式服役，因此可說是在台海過了4歲生日，且服役以後，即與同級艦「添馬艦」（HMS Tamar）常態部署於印太地區，負責人道救援、公海安全等任務。

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