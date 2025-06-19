台海亦有望受惠！ 美P-8A完成新機身、全面反潛偵蒐能力升級

美軍近期完成了首架P-8A Increment 3 Block 2型的升級改裝工作，藉由更新機身結構、偵蒐系統與航電系統，使其始終保持全球最先進的海上巡邏機地位。（圖片取自NAVAIR）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美國海軍P-8A「波賽頓」反潛機是美軍唯一遠程反潛偵蒐與獵殺一體的空中平台，為使其具備更全面的反潛能力，美軍近期完成了首架P-8A Increment 3 Block 2型的升級改裝工作，藉由更新機身結構、偵蒐系統與航電系統，使其始終保持全球最先進、性能最強的海上巡邏機地位。

美國海軍航空系統司令部（NAVAIR）上週宣布，第一架進行升級改裝的P-8A Increment 3 Block 2型「波塞頓」海上巡邏機已經完成。這項改裝工作由自海上巡邏與偵察飛機項目辦公室（PMA-290）主導，波音公司去（2024）年3月起在佛州塞西爾機場（Cecil Airport）的維修機棚展開升級工作。這項升級旨在提升反潛作戰（ASW）、反艦作戰（ASuW）以及情報監視與偵察（ISR）的能力。

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NAVAIR表示，此次P-8A反潛機Increment 3 Block 2升級，不僅對機體與航電系統進行大幅強化，還包括升級機身架構、更新雷達罩、天線、感測器與線路等。此外，這次升級還包含一套全新的作戰系統，其電腦處理能力獲得提升，安全性更高，架構也更安全；同時導入寬頻衛星通訊、目標追蹤管理系統、反潛信號情報處理，以及更多通信、聲學系統，一次全面提升搜索、偵測與打擊能力。

目前，美軍在沖繩嘉手納基地常駐有P-8A反潛機，監控日本周圍與台海的潛艦活動，未來隨著升級案陸續推動，將有助於盟軍更快速監控到中國或俄羅斯的潛艦活動。

P-8A是美軍唯一具備「從偵測到攻擊」的長程反潛作戰平台，結合了強大的反艦武裝與網路化的ISR系統，美軍會持續升級以維持戰力優勢，而未來的升級方式，將會在此型機體的構型上，朝向更快速插入（rapid capability insertion）的軟體方案。

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