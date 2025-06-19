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【影】加完油繼續打 以空軍單日炸毀伊朗8架「眼鏡蛇」攻擊直升機

2025/06/19 17:26

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕以色列「雄獅崛起」（Rising Lion）行動持續中，自13日深夜就展開大規模空襲，至今已擊斃十餘名伊朗高級將領、科學家，並打擊多處核設施、機廠等戰略據點，期間更累積超過6百次空中加油，盡顯空中優勢；而以色列空軍昨（18）日宣布摧毀8架伊朗「眼鏡蛇」攻擊直升機，是繼加油機、F-14戰機後，再度重挫主戰的空中儎台。

18日在伊朗克曼沙赫（Kermanshah）地區遭空襲炸毀的伊朗AH-1J攻擊直升機，單日共有8架同型機被摧毀。（以色列空軍X帳號官方影片）18日在伊朗克曼沙赫（Kermanshah）地區遭空襲炸毀的伊朗AH-1J攻擊直升機，單日共有8架同型機被摧毀。（以色列空軍X帳號官方影片）

《耶路撒冷郵報》（Jerusalem Post）18日報導指出，以色列空軍官方社群發布兩段影像指出，白天在伊朗克曼沙赫（Kermanshah）地區空襲期間，先後目獲地面的8架攻擊直升機並由以軍摧毀；以空軍指出，這些直升機為伊朗的AH-1J「海眼鏡蛇」（SeaCobra）攻擊直升機，是預計用來攔截以軍飛機，阻止以軍繼續在伊朗境內發動打擊的主戰儎台。

值得一提的是，這是以色列空軍繼日前先後炸毀2300公里遠、伊朗僅存的KC-747加油機，以及地面兩架F-14戰機後，再度發動精準打擊，重挫伊朗的空中主戰兵力。

越戰時期問世的AH-1系列，是由美國貝爾公司所開發的攻擊直升機儎台，至今已因動力、武裝差異，衍生出多款升級版構型，如我國陸航部隊採用的AH-1W、最新世代的AH-1Z等；而伊朗的AH-1J為該國1970年代購入的早期型號，但後因與美交惡、衝擊後勤維保，因而促使該國自力研改、升級，以搭載自製的飛彈系統。

圖為美軍陸戰隊的首架AH-1J「海眼鏡蛇」攻擊直升機，伊朗在1970年代也採購了同型機。（美國海軍歷史暨遺產司令部官網）圖為美軍陸戰隊的首架AH-1J「海眼鏡蛇」攻擊直升機，伊朗在1970年代也採購了同型機。（美國海軍歷史暨遺產司令部官網）

報導另指出，以色列空軍18日出動了25架戰機，成功打擊伊朗境內40處以上關鍵設施，包含彈藥庫及戰略指揮所，也成功摧毀了鎖定以國平民區的「伊瑪德」（Emad）長程飛彈發射器等

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