馬防部「雲臺戰技隊」操演 官兵展現格鬥應用戰力成果

馬防部「雲臺戰技隊」的「功力擊破」項目，不分男女隊員，均由隊員徒手擊碎花崗岩、水泥瓦、紅磚與玻璃瓶，震撼全場，充分體現其扎實訓練成果與高超戰技。（記者羅添斌攝）

〔記者羅添斌／馬祖報導〕馬祖丶金門丶澎湖外島是台海防衛的第一線，軍方除了要求官兵要悉武器裝備的操作及維護之外，官兵個人的戰鬥技巧也是護衛防區能力的重要因素，馬防部也鼓勵官兵組成社團活動，其中的「雲臺戰技隊」，由男女官兵展現格鬥應用戰技，過程中依序演練擒拿、奪刀、奪槍及擊破等多項戰技，展現官兵專業戰技與高昂士氣。

馬防部為激發部隊熱情與活力，培育官兵德術兼修的「尚武精神」，於今年初成立「雲臺戰技隊」社團，成員來自各單位體幹班師資及具跆拳道、柔道、拳擊等專長之官兵，透過系統化訓練，鍛鍊官兵體能、耐力、反應速度與肢體協調，不僅增進戰技交流，更進一步強化部隊整體戰力。

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「雲臺戰技隊」18日由男女隊員進行操演展示，課目涵蓋拳腿組合、護身倒法、障礙超越、格鬥應用及功力擊破等多項實戰技能。其中在「格鬥應用式」演練中，官兵模擬遭遇突襲情境，靈活運用擒拿與奪械技巧，展現臨戰抗壓與反制能力；「雲臺戰技隊」在「功力擊破」項目，不分男女隊員，均由隊員徒手擊碎花崗岩、水泥瓦、紅磚與玻璃瓶，震撼全場，充分體現其扎實訓練成果與高超戰技。

馬防部強調，部隊組成各類社團能豐富部隊生活，藉此延伸官兵個人興趣與專長，培養團隊合作、重視榮譽的正向品格，提升單位凝聚力，打造堅實勁旅。

馬防部鼓勵官兵組成社團活動，其中的「雲臺戰技隊」，由男女官兵展現格鬥應用戰技，過程中依序演練擒拿、奪刀、奪槍及擊破等多項戰技，展現官兵專業戰技與高昂士氣。（記者羅添斌攝）

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