川普遲未下令空襲伊朗 疑擔憂「雕堡剋星」威力不足

美軍現役最強的「雕堡剋星」（Bunker Buster）GBU-57巨型鑽地彈。（美聯社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國《衛報》引述多名知情官員披露，美國總統川普至今未批准對伊朗發動空襲，其猶豫關鍵在於對「雕堡剋星」（Bunker Buster）炸彈GBU-57是否足以摧毀福爾多（Fordow）深層核設施存疑。他要求軍方必須保證「一次性」瓦解伊朗最關鍵的濃縮鈾基地，但五角大廈內部評估結果未能達到這一標準。

報導指出，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與參謀首長聯席會議主席凱恩（Gen Dan Caine）曾在白宮戰情室向川普簡報，表示投下GBU-57可有效削弱福爾多設施。然而根據國防威脅削減署（DTRA）的內部評估，該設施位於地下約90公尺深的山體中，即使使用多枚GBU-57炸彈，也僅可能摧毀進出通道與部分隧道，無法完全摧毀核心區域。

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有建議提出應以常規炸彈先軟化地表，再由B-2轟炸機投下戰術核武，方可徹底摧毀整座設施。但知情人士強調，川普完全排除使用核武的選項。五角大廈內部多位軍官並指出，GBU-57雖號稱「雕堡剋星」，卻從未在實戰中應用於如此深層的軍事目標。

退役少將、曾任DTRA副署長的曼納（Randy Manner）坦言，即使成功擊中福爾多，也可能僅讓伊朗核計畫延後半年至一年。他直言：「這聽起來對電視觀眾有說服力，但不代表實際戰果。」

此外，報導提及川普仍在觀望是否能透過威懾促使伊朗重啟談判，而非貿然發動攻擊。國際原子能總署（IAEA）先前已證實，福爾多所濃縮的鈾已達83.7%純度，逼近90%的武器級門檻。美方認為該設施若不透過外交或軍事方式關閉，將使伊朗取得核武的可能性大增。

以色列過去曾提出數種摧毀福爾多的計畫，包括派遣特種部隊突入設施內部引爆炸藥，但川普據傳不支持此類高風險行動。以方缺乏攜帶GBU-57這類超重炸彈的載具，也沒有B-2轟炸機，使得打擊任務幾乎只能仰賴美軍執行。

《衛報》強調，美方對福爾多的空襲計畫至今仍存在技術障礙與戰略爭議，這也讓川普在外交與軍事選項間維持高度彈性。一名官員形容：「這不是一發搞定的任務，而是一連串高風險的抉擇。」

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