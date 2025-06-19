「空射雄三」最新彩繪塗裝曝光！ 閃亮亮迎接下一階段測試

名為「雄鷙專案」的空射型雄三反艦飛彈今（19）日以最新的彩繪樣貌曝光，可見彈身採亮銀色、彈翼也已漆上紅黃藍三色，推測將進入下一階段測試。（IDF經國號粉專提供/記者劉宇捷製圖）

〔記者劉宇捷／台北報導〕「空射雄三」最新彩繪塗裝曝光！根據軍事粉專「IDF經國號」今日分享，名為「雄鷙專案」的空射型雄風三型反艦飛彈，今（19）日以最新的彩繪樣貌曝光，與先前用於試飛的灰色彈體不同，這2枚是拋投用的測試彈，彈身採用亮銀色塗漆，彈翼則漆上紅、黃、藍三色，同時IDF的翼尖亦加掛了GPS莢艙與高速攝影機，為即將到來的下一階段測試做準備。

從IDF戰機今日掛彈試飛的最新照片可見，兩枚編號AX-001與AX-004的空射雄三測試彈再度亮相，但有別於先前的淺灰白色塗裝，此次彈體新增了不少彩繪標示，彈體也變成了閃亮亮的金屬銀色，除了測試彈常見的圓形紅、白識別符號外，尾部彈翼也被漆上了紅、黃、藍三色，彈身中間亦有一條粗紅色的標示線，相當醒目。

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此外，今日試飛的IDF戰機，還在翼尖加掛了GPS莢艙與高速攝影機，推測下一階段主要是測試彈身與發射架分離時的氣動特性，以確認投彈程序與派龍架的運作安全性；有關下一段的測試，還可能包括雷達與遙控項目，不過，這部分仍有待中科院進一步證實。

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