在英艦之前 日本護衛艦本月中也通過台海

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英國皇家海軍巡邏艦「史佩號」18日穿越台海，在稍早前的12日，日本海上自衛隊護衛艦「高波號」也穿越台海，是日本海自船艦自去年9月、今年2月之後，第3次通過台海。（路透檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕日本共同社、朝日新聞等19日引述多名日本政府相關人士報導，海上自衛隊護衛艦「高波號」本月12日穿越台灣海峽，被解讀為旨在牽制於日本周邊加強軍事活動的中國。這是日本海自船艦自去年9月、今年2月之後，第3次通過台海。

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本月初，中國海軍航空母艦「山東號」艦載機曾出現異常逼近海自巡邏機的驚險情況。高波號通過台海，恐將加劇日中關係緊張，負責監控台灣的中國人民解放軍東部戰區，全程追蹤與監視高波號通過台海的行動。

據報導，高波號12日自東海南下，特意選擇通過台海進入南海，參加14日與菲律賓海軍的聯合演訓。日本防衛大臣中谷元曾向首相官邸建議，「應展現不容許中國片面改變現狀的決心」，一直在尋求適當時機派遣船艦通過台海。

自5月下旬以來，中國海軍出動2艘航空母艦在日本周邊海域航行，並於本月7日首次穿越從伊豆群島至關島的「第二島鏈」。7日至8日間，自中國山東號航艦起飛的艦載機殲-15，異常逼近海自P-3C巡邏機，並頻繁進行艦載戰機與直升機起降訓練，顯示中國海軍活動日趨活躍，對日本周邊安全構成嚴重威脅。

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