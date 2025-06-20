從左高外海「反覘」防衛有無漏洞 廖建興中將率隊為漢光演習做準備

陸軍八軍團指揮官廖建興中將18日率隊，在左營丶高雄地區進行現地偵察，還從外海「反覘」回來，觀察地貌及敵軍可能接近路線，並以此審視我方兵力火力部署。（圖：取自青年日報）

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍漢光41號實兵演習將從7月9日實施至18日，進行模擬攻擊軍丶防衛軍的攻防演練，今年著重務實演練，要從接近實戰的演練中，找出軍方建構的台澎金馬防衛作戰網中還有沒有防衛弱點或是漏洞，負責本島南部防衛作戰的陸軍八軍團指揮官廖建興中將，昨日就率隊，在左高外海「反覘」回來，觀察地貌及敵軍可能接近路線，並以此審視我方兵力火力部署。

今年的漢光41號實兵演習，時間長達10天9夜之久，行政院政務委員丶退役中將季連成日前表示，由於今年結合民防演習，除台中、台南與台北各舉辦一場城鎮韌性演習外，各縣市也同步進行30分鐘的防空演習，並有60分鐘的戰災救援演習，這是今年與以往最不同的地方。

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陸軍各軍團指揮官近日都以作戰區指揮官身份，視導作戰區範圍內的三軍部隊及警消海巡單位，陸軍八軍團指揮官廖建興中將昨天就率隊到高雄、左營港現地偵察，除了解單位漢光演習整備情形，並從海上反覘地貌及敵接近路線，藉以審視兵火力部署、阻絕設置適切性，期藉各單位意見交流與多方研討，有效規劃、運用，以達阻止、消耗、遲滯敵軍行動之目標。

廖建興指揮官表示，演習期間應模擬戰場景況，落實執行各項訓練，並配合輔助狀況下達，強化官兵臨機應處效能，以提升部隊最大訓練效益；另藉由被支援部隊與支援部隊間明確分工與協調合作，驗證各項計畫可行性，進而強化作戰區整體戰力。

此外，位北部的陸軍21砲指部砲3營昨日實施重要目標防護演練，官兵在接獲命令後，駕駛M110A2自走砲等車輛實施陣地轉換，熟稔操作編制武器裝備，藉由模擬敵可能行動，訓練官兵臨戰應變能力，提升戰時防衛作戰效能。

澎湖防衛指揮部18日則於五德訓場實施「鎮疆操演」，由官兵操作M60A3戰車、105榴彈砲與120迫擊砲等建制武器，依據作戰進程完成多項射擊課目，發揮強大火力支援能量，驗證平日訓練成果，展現堅實防衛戰力。

澎湖防衛指揮部18日實施「鎮疆操演」，由官兵操作M60A3戰車、105榴彈砲與120迫擊砲等建制武器，依據作戰進程完成多項射擊課目，發揮火力支援能量，驗證平日訓練成果。（圖：澎防部提供）

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