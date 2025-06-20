中國雙航艦連續數日在一丶二島鏈演練 日本防衛省公佈每日航跡圖

「遼寧號」、「山東號」雙航艦自13日起，一前一後於沖之鳥島南方並行，兩艦持續保持約300浬的等距航行，同時搭配多次艦載機起降演練。（圖片取自防衛省統合幕僚監部）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕中國「遼寧號」、「山東號」航艦近日先後出沒在日本南方的第一島鏈附近，引發周圍國家關注，其中還接連數日前後並行執行艦載機起降，而這種行動已逐漸成為共軍常態；對此，賴清德在昨日的國安軍事會中特別強調，中共航艦於一、二島鏈的頻繁活動為印太地區帶來可觀風險，並指示全面加強國安監控。

從日本防衛省統合幕僚監部17日發布的中共航艦動態報告，中共「遼寧號」、「山東號」航艦先後從不同駐地出發，接著於本月初先後抵達日本南部、菲律賓東部的海域進行大規模起降操演。其中，山東號8日至14日間的航跡形同包圍日本沖之鳥島，將作戰範圍深入日本南方的經濟海域內；遼寧號則約自6月1日起向東往南鳥島進發，並於7日抵達其經濟海域後折返。

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日方偵獲「遼寧號」、「山東號」雙航艦於日本南方第一島鏈活動。（圖片取自防衛省統合幕僚監部）

此次雙航艦出沒菲律賓海，額外值得關注的還有自13日起，「遼寧號」、「山東號」雙航艦一前一後於，沖之鳥島南方並行，截至16日報告監偵結束，兩艘航艦仍一前一後向台灣及菲律賓之間的巴士海峽前進；實質上兩艦持續保持約300海浬的等距航行，同時搭配多次艦載機起降演練。日本防衛省統計，兩艦在上述一週的活動期間，分別起降290架次及230架次，合計約520架次。

總統賴清德昨（19）日召開例行軍事會議時，特別針對此次與未來中共雙航艦於第一、二島鏈活動的風險，向國安及軍方高層叮囑，並指示國安與國防團隊全面強化安全監控、持續彙報最新情資，並就近期中東地區情勢因應做出裁示。

賴清德在昨日的國安軍事會中特別強調，中共航艦於一、二島鏈的頻繁活動為印太地區帶來可觀風險，並指示全面加強國安監控。（總統府提供）

賴清德指出，從我國甚至是印太區域的角度，特別值得關注的是，中國在第一、第二島鏈全區域的軍事施壓，不但不曾因為中東局勢而有所減緩，連日來，山東、遼寧兩個航空母艦船團在一、二島鏈相關海面上的行動，更為印太地區帶來可觀的風險，引起國際社會高度關注。賴清德也說明，近日美軍印太司令部已提升警戒等級，將會持續密切注意相關情勢發展，確保印太安全不受破壞。



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