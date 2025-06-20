「蕭恩萊恩秀」訪蕭美琴 主持人背景超硬 曾任海豹部隊和CIA

圖為美國知名Podcast主持人蕭恩萊恩參觀龍山寺。（圖取自X@ShawnRyan762）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國知名Podcast主持人蕭恩萊恩（Shawn Ryan）曾於美軍服役14年，並曾任海軍海豹部隊隊員與中情局（CIA）合約人員，他近日來台灣專訪副總統蕭美琴，並參觀各地景點，包含大稻埕、松山慈祐宮、台北101、饒河夜市、安康招待所和艋舺龍山寺等，大啖夜市美食和鼎泰豐。

「蕭恩萊恩秀」以訪談現役與退役軍人為主，聚焦於他們的戰爭經歷以及退役後的生活。現任美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在就任前也曾是節目來賓。其YouTube上有超過380萬訂閱者，大多數影片的觀眾人數可在短時間激增至數百萬。IG、TikTok和X則分別有120萬、200萬和96.5萬名粉絲。

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而截至出稿時間，其YouTube上關於蕭美琴副總統的訪談影片已累積超過42萬次的觀看次數。專訪內容聚焦中國對台日益加劇的軍事威脅與混合式脅迫、台灣如何在全球複雜的地緣政治環境中生存，以及台灣半導體產業在全球科技供應鏈中的關鍵地位。

蕭副總統指出，中國不斷聲稱擁有台灣，並透過外交、軍事與經濟手段在全球強調這個主張，而台灣要做的是讓國際社會了解，維持台海現狀對各方都有利，包括中國，也是確保兩岸各自穩定發展的重要基礎。台灣不會挑釁、破壞現狀，但也不會屈服於脅迫。

不過副總統坦言，台灣確實無法在軍備數量上與中國匹敵，但強調台灣持續發展不對稱戰力的同時，也透過國防自主及創新技術，打造更能有效的自主防衛系統。無論是2027年前或是以後，台灣政府正努力擴大不對稱戰力的投資，並推動整體社會韌性，目標是建立有效嚇阻，確保讓中國無法以低成本就能成功出兵台灣，也拒絕中國對台的各種灰色地帶行動，包括認知戰、網路攻擊與社會分化操作等。

根據官網介紹，萊恩直接協助和指導退伍軍人如何將他們的技能應用於民用領域。如今，「蕭恩萊恩秀」已發展成為退伍軍人從服役過渡到創業的管道，並透過眾籌籌集了超過100萬美元來支持這些事業。該節目目前正在拓展其內容，探討社會、文化和時事等主題並邀請嘉賓參與。

據了解，萊恩同時也是退伍軍人權益服務 （Veteran Advocacy Services） 的成員，該組織致力於協助軍人應對退伍軍人事務部的複雜事務。他積極支持迷幻藥研究，以促進退伍軍人群體的心理健康和創傷性腦損傷 （TBI） 治療。

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