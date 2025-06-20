內政部培訓全民防衛教官 傳遞替代役男國防知能

為深化替代役教官國防通識教育專業，內政部替代役訓練及管理中心昨日辦理「全民防衛課程種子教官培訓」講習。（圖取自青年日報）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕為深化替代役教官國防通識教育專業，內政部替代役訓練及管理中心辦理「全民防衛課程種子教官培訓」講習，課程聚焦國家安全議題、媒體識讀及區域情勢分析等3大主題，邀請國防大學副教授董慧明授課，透過深入分析與案例說明，協助役政教官掌握最新安全情勢與授課重點，進一步提升替代役國防通識教育與愛國意識。

「內政部役政司全民防衛課程種子教官培訓」昨日於彰化舉辦，召集中、南部地區役政教官參加。課程中，董慧明深入講解中共認知作戰手法與我國在印太局勢下所面臨的安全挑戰，協助參訓人員掌握國安風險與應對思維。

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課程中，董慧明指出，中共長期以「灰色地帶行動」結合認知作戰滲透我國，透過低成本包裝為個人行為操弄輿論、試探警覺，進而削弱國人對政府與體制的信任。他強調，這類心理戰目的在於瓦解民眾對政府的信任與民主制度的認同，役政教官應強化對此類威脅的認知，以利傳遞給役男正確的國防觀念。

董慧明也提醒，面對中共的文攻武嚇，唯有透過跨部門合作、媒體素養教育及全民意識培養，才能有效對抗認知滲透。他呼籲參訓人員在教學中融入媒體運作機制與批判性思考議題等，引導役男培養判讀資訊的能力，建立清晰的防衛認知與「全民一體」的整體作戰觀。

另外，內政部先前也公告修正相關辦法，明定替代役演訓召集日數從1天內延為5天內，且得視需要酌增年限、次數、日數；另也刪除全年受勤務召集總日數不得超過60天規定，以因應非常事變或戰時執行民防任務需要。

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