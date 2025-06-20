全國直升機臨時起降點達1300處 空勤總隊：提升空中救援效率

內政部近期盤點「直升機臨時起降點運用」，發現全國可供直升機臨時起降點量多達1300多處。（資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕內政部近期完成全國直升機臨時起降點的盤點作業，數量多達1300多處，可有望強化空中載具的分散部署能力。而經國軍建設公路戰備跑道、將台灣數條聯絡道路及所有機場的滑行道改為副跑道後，本島「最小起降帶」已大為增加至百處，我方起降、防護及韌性增加。

內政部本週部務會報安排空勤總隊報告「直升機臨時起降點運用」，內政部表示，隨著登山風氣盛行及山域事故頻傳，直升機執行山區救援任務頻率明顯增加，為提升空中救援效率，儘量飛近待救者遇難地點，空勤總隊已盤點全國可供直升機臨時起降點約1300多處。

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同時，由於山區地形複雜、氣候多變，直升機飛行操作具高度風險，內政部也呼籲各級地方政府重視直升機臨時起降點增設與安全維護。

空勤總隊表示，直升機救援優勢在於具有可垂直升降、彈性機動的特性，能在無需跑道設施的條件下進行起飛落地，極適合應用於地形複雜的山區救援任務，目前盤點全國可供直升機起降點包含有「南湖大山山屋落地點」等高山救援起降點計34處；國家公園管理署所列管的「臺18線新中橫公路108.5K大型車停車場停機坪」等高山起降點39處；各縣市消防機關管轄的責任區緊急起降點共1253處，以及民航局公告臺北榮民總醫院等直升機起降點15處。

空勤總隊指出，經統計，近年高山救援，多以長時間懸空吊掛方式進行，機組員需承受高風險環境與飛機系統繁重負荷，在飛行安全的前提下，應以落地運載人員方式執行救援，增加操作安全裕度，因此，有必要持續增設臨時起降點，並依飛行器型態及任務需求進行設置，以圓滿達成救援任務。

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