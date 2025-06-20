中國對台軍事施壓有增無減 國軍偵獲56機艦擾台

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中共對台軍事恫嚇力度有增無減。國防部今（20）日公布，自昨天上午6時至今天上午6時止，合計偵獲共軍軍機50架次、共軍軍艦6艘次在台海周邊活動，其中有46架次共機逾越海峽中線，侵擾我國北部、西南與東部空域。

據國防部公布航跡示意圖，昨日清晨6時5分至今凌晨0時5分，共13架次主戰機及無人機進入台灣北部空域，其中9架次逾越中線；上午7時起至晚間8時35分，另有36架次共軍軍機，包括主、輔戰機、無人機及直升機，從西南、東南與東部方向侵擾我空域，規模與密度頻繁。另於昨天下午2時55分至6時35分，還有1架次直升機在我東南空域出現。

請繼續往下閱讀...

國防部表示，迄上午6時止，偵獲共機50架次（其中逾越海峽中線進入北部、西南及東部空域46架次）及共艦6艘，持續在台海周邊活動。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

有鑑於中東情勢升溫，總統賴清德昨下午在例行軍事會談中，要求國防部及國安團隊強化對當前區域安全動態的監控。他指出，中國在第一、第二島鏈全區域的軍事施壓不但不曾因為中東局勢而有所減緩，且近日美軍印太司令部已提升警戒等級，並密切注意相關的情勢發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法