野戰砲兵轉骨中 備役中將楊海明：應更新裝備邁向數位、自動化作戰

國防部前副參謀總長楊海明中將（圖中），他在退伍後於本月19日參與立委王定宇網路節目，大談國軍砲兵部隊現代化與未來戰備的展望。（本報資料照，記者羅沛德攝）

〔記者陳治程／台北報導〕總統賴清德日前視察陸軍「海馬士」多管火箭系統換裝情形，這也是我國砲兵時逾25年後再獲先進軍備，有效提升國軍長程、縱深打擊能力；但作為國軍地面作戰的支援主力，海馬士到來僅是砲兵升級的一環，對此，國防部前副參謀總長楊海明中將表示，軍事科技日新月異，現行的野戰砲兵確實要「汰舊換新」，以邁向數位化、自動化的作戰體系。

陸軍砲兵科出身、國防部前副參謀總長楊海明中將，在退伍卸下軍職之後，19日在立法委員王定宇的網路直播節目「王定宇在308高地」上分享，我國陸軍砲兵現行裝備，包含105公厘榴砲、155公厘榴砲，以及M109A2/A5自走砲丶M110A2自走砲等儎台。

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圖為本（6）月初投入陸軍十軍團年度重砲保養射擊的M110A2自走砲，砲管口徑高達203公厘，是軍團砲兵遂行灘岸火殲的主力裝備。（國防部發言人官方Facebook）

他表示，過往砲兵在實施射擊訓練時，多會要求在4分至4分半間完成試射、彈道修正，以利進行正式的「效力射」；而砲兵除做步兵的支援火力，也要扛起對敵縱深打擊，甚至是砲兵間互轟的「反砲兵作戰」，但現代戰場的偵蒐裝備、無人機系統等科技快速發展，砲兵面臨的戰場威脅正持續升高，因此，機動化、快速作戰也成為今日砲兵的作戰要求之一。

圖為國軍漢光31號演習期間，投入國防戰力展示演習的M109A5自走砲車。（本報資料照）

不過，楊海明認為，陸軍砲兵進行戰力升級的核心，就在於更新老舊裝備，像是105榴砲、外島的240公厘榴砲等，即便是最新的M109A5自走砲，也已服役20餘年，總體來說，他呼籲砲兵裝備要從「射、測、觀、通、砲」五大專長著眼，進行整體性的汰舊換新，才能有效推動砲兵部隊的現代化。

而在此前，國防部長顧立雄接受本報專訪時也指出，國軍秉持「科技取代人力、火力取代傳統兵力」原則，正針對三軍兵力結構進行全面的檢討調整，其中，在砲兵既有的牽引式火砲方面，在檢討後發現已不符作戰需求，未來將依規劃陸續汰除。

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