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左營二軍港「過港隧道」再花6800萬變更設計 拚2027年中旬完工！

2025/06/20 13:06

海軍以「N-WH」威海計畫為名，於左營基地專案興建第二港口設施，國防部今再規劃花費6825萬元進行設計變更，以利工程順利完工並符合需求。（資料照）海軍以「N-WH」威海計畫為名，於左營基地專案興建第二港口設施，國防部今再規劃花費6825萬元進行設計變更，以利工程順利完工並符合需求。（資料照）

〔記者劉宇捷／台北報導〕為強化左營海軍艦隊的戰時生存性，國防部已啟動「威海計畫」（N-WH計畫）興建左營二港口，其中規劃之一的「過港隧道工程」自2022年開工以來，已進入工程中期，國防部已再規劃花費6825萬元進行設計變更，以利工程順利完工並符合需求，並依目標在2027年中旬竣工。

海軍以「N-WH」威海計畫為名，於左營基地專案興建第二港口設施，將與原有左營基地一港口合併為雙航道港口，是我國近年最大的軍事港灣工程，而全案已劃分多項工程計畫同步執行，包含堤防及浚深工程、東側碼頭與船塢工程、道路機電工程、過港隧道工程等，總預算上看404億8284萬元

根據政府電子採購網昨（19）日公布的最新決標公告，國防部已計畫斥資6825萬元執行「『N-WH計畫』過港隧道工程第02次變更設計」案，由先前得標興建的大陸工程公司執行修改作業。而政府採購網的N-WH計歷史資料也顯示，大陸工程已於2022年6月以62.5億元的價格標下此案，國防部也明定，隧道興建工程須於開工日後1840日曆天內全部完工；推估推估完工時間最快落在2027年中旬。

2022年7月，國防部常務次長李宗孝中將偕同與會貴賓，為威海計畫過港隧道工程執鏟動土。（資料照/軍聞社提供）2022年7月，國防部常務次長李宗孝中將偕同與會貴賓，為威海計畫過港隧道工程執鏟動土。（資料照/軍聞社提供）

左營二軍港「過港隧道」隨後於2022年7月15日正式開工，目前工程已進入中期階段，國防部於此時與廠商進行變更設計案，推估是為了修正工程施作上遇到的狀況或新增需求，並視現況調整以利工程順利進展。據日前報導指出，「過港隧道工程」內容主要涵蓋明挖覆蓋過港隧道一座，護岸工程、擠壓砂樁、浚挖及環控、空調、隧道通風設備工程等。

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