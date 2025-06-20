共軍今早又來亂！出動24架次軍機配合軍艦「警巡」擾台

中共蘇愷-30示意圖。（資料照，國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕總統賴清德昨示警中國對台軍事施壓未曾因中東局勢有所減緩。中國解放軍繼昨上午6時至今上午6時派出56機艦擾台後，國防部今（20）日表示，自上午8時50分起，又陸續偵獲共軍24架次主、輔戰機及無人機出海活動，假「聯合戰備警巡」之名，配合軍艦騷擾我海、空域。

國防部今天中午指出，自上午8時50分起，陸續偵獲中共蘇愷30、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計24架次出海活動，其中15架次逾越中線及其延伸線，進入我中、西南及東部空域，配合共艦假「聯合戰備警巡」之名，對我周邊空、海域進行騷擾。

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國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

此前，國軍自昨6時至今6時合計偵獲共軍軍機50架次、共軍軍艦6艘次在台海周邊活動，其中有46架次共機逾越海峽中線，侵擾我國北部、西南與東部空域。

賴總統昨下午在例行軍事會談中指示，中國在第一、第二島鏈全區域的軍事施壓不曾因為中東局勢有所減緩，連日來的行動帶來可觀風險，請國防部及國安團隊現在起全面強化對當前區域安全動態的監控，確保在任何突發狀況下都能迅速反應，維護區域和平穩定。

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