陸軍「海馬士」連下月成軍 備役中將楊海明：火力支援將可遠及馬祖

美國陸軍的海馬士多管火箭系統，2021年底在新墨西哥州靶場發射陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）瞬間。（美軍DVIDS網站）



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〔記者陳治程／台北報導〕我國向美採購的「海馬士」多管火箭系統，首批去（2024）年十月抵台後，首支「多管火箭飛彈連」換裝目前已近尾聲，下月將於中部率先成軍，是陸軍砲兵久違的先進機動打擊火力；而當年主導建案的國防部前副參謀總長楊海明說，這套長程打擊系統跨區增援範圍能遠及馬祖，與國造系統搭檔則能兼顧建軍成本，有效提升砲兵戰力的質與量。

今年退伍的前副參謀總長楊海明中將，日前在立委王定宇網路節目「王定宇在308高地」上透露，海馬士系統可發射GMLRS精準導引火箭彈，以及射程300公里的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS），遂行地對地長程打擊。因此，下月在中部成軍的首支海馬士「多管火箭飛彈連」，屆時火力應援半徑將遠達馬祖等外、離島，滿足砲兵跨區增援、縱深打擊任務所需。

總統賴清德17日視導陸軍58砲指部期間，部隊展出的M142「海馬士」多管火箭系統。（國防部發言人官方Facebook）

我國採購的29套M142「海馬士」（HIMARS）多管火箭系統，其中11套是在2020年向美採購，其餘18套的經費則是自先前採購未成的40門M109A6自走砲預算轉換而來；前者去年十月抵台後，目前已交由陸軍58砲指部換裝，近期完成實彈射擊、並接受總統賴清德視導後，首支海馬士系統的連隊將於下（7）月擇期成軍，成為陸軍砲兵機動火力支援的生力軍。

圖為國軍在2020年漢光36號演習期間，投入模擬打擊海上敵軍實彈射擊的國造「雷霆2000」多管火箭系統。（本報資料照）

至於國造「雷霆2000」與海馬士系統之間的運用，楊海明坦言，部隊儎台能愈打愈準固然是好事，但實際面仍要考量「成本」、「作戰場景」及「打擊目標」等要素；因此，能精準打擊的海馬士搭配專司面打擊的雷霆2000系統，將可在建軍備戰的成本與戰力之間取得平衡點。

此外，楊海明也建議我國可向美方爭取精準導引火箭在台授權生產，這可有效充實我國採購該系統後的彈藥補充，對部隊「作戰持續力」而言，也有顯著的效益提升。

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