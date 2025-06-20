未來砲兵作戰要多快？ 備役中將楊海明：射擊、撤離「兩分鐘」才合格

本（6）月初投入十軍團年度「重砲保養射擊」，並實施高射界射擊的陸軍M109A2自走砲。（中華民國陸軍官方Facebook）

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〔記者陳治程／台北報導〕俄烏戰爭鏖戰3年，不只啟發戰術無人機，戰車、火砲等傳統重裝備也相繼轉型，安裝防無人機籠、主動防禦系統，並加強輪、履自走砲的機動部署，而這股趨勢也讓國軍展開兵力升級、轉型，砲兵部隊即是一例。砲兵出身的陸軍備役中將楊海明近日就分享他的看法，他認為一支砲兵部隊應朝射擊、撤離2分內完成，方能提升戰場的生存性。

國防部前副參謀總長楊海明中將日前在立委王定宇網路節目「王定宇在308高地」上表示，就現代戰場而言，儘管牽引砲、自走砲之間各有優劣，但高機動性的自走砲仍會是砲兵部隊首選，換句話說，部署費時的牽引砲，其在敵火下的暴露風險更高；因此，現代砲兵的任務時間限制，應朝「佔領、射擊」一分鐘，「撤收、機動」一分鐘的效率精進，藉以提高生存性。

圖為陸軍金防部2019年聯合反登陸操演，期間，8吋榴砲、155加農砲、105榴砲等各式火砲48門共射擊砲彈1100餘發，模擬敵船團向岸上泛渡，展現集火打擊效能。（本報資料照，記者吳正庭攝）

我國陸軍砲兵現行裝備，包含105公厘榴砲、155公厘榴砲，以及M109A2/A5自走砲、M110A2自走砲等儎台，而他直言，現役的牽引砲要在兩分鐘內完成任務是「不可能的」，未來應就砲兵的「射、測、觀、通、砲」五大專長著眼，展開整體性的汰舊換新，才能有效推動建軍現代化。

楊海明進一步解釋，過往砲兵射擊時的觀測高度仰賴人力，就連他自己剛下部隊時也曾擔任觀測官，在當時的U-6輕型運輸機上升空觀測；隨著雷觀機的引進，再演變到今日的紅外／光學追蹤、雷射測距等技術，砲兵的精準打擊與科技的進步息息相關。

去（2024）年11月底於陸軍砲訓部93周年部慶儀式上，首度公開的「目獲型無人機」（圖左機型）。（取自青年日報）

因此，裝備更新、作戰體系的與時俱進，舉凡無人機前觀、數位化通信、射指，再到高機動、自動化裝填的作戰儎台，每一個環節都要同步更新，砲兵的作戰效能才會有感提升。他另透露，陸軍採購的三型「軍用商規」無人機中，「目獲型無人機」即是搭配砲兵單位的機型，未來將作為前觀空中儎台，協助提升整體任務效能。

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