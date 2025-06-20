無論美國是否參與 以色列數日內將攻伊朗福爾多核設施

美國太空科技公司「馬薩爾科技」近日拍攝的福爾多核設施外部衛星影像。（歐新社）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕總部設於英國倫敦的伊朗反對派媒體《伊朗國際》（Iran International）20日引述2名以色列安全消息人士披露，以色列希望美國出手以「碉堡剋星」炸彈GBU-57摧毀伊朗「福爾多」高純度鈾濃縮設施，但只要軍事進度和全球輿論許可，以軍也可能在幾天內單獨行動。

這兩名安全消息人士指出，以美兩軍聯合行動仍是最有可能的情況，最可能在48至72小時內展開，但以色列也在考慮單獨行動，以避免失去過去1週取得的軍事優勢。

請繼續往下閱讀...

以色列一名情報人士表示：「為了迫使伊朗做出原本不會做出的讓步，並使其重返談判桌，這是唯一的途徑。我們需要美國採取行動。」另一人補充說：「我們需要川普在未來2、3天內採取行動。不過，川普現在極其難以預測，所以任何事情都可能發生。」

據了解，福爾多鈾濃縮設施深埋地下近90公尺，在以色列持續不斷的軍事行動中，迄今仍未受到影響，「摧毀該設施的機會之窗正在關閉」。截至目前為止，以軍已對伊朗取得空優，但這只是暫時，不可能無限期地持續下去，「如果美國決定介入，必須盡快做出決定，否則機會將錯失」。

知情人士直言，隨著戰爭開始影響全球經濟，包括油價飆升，世界大國可能很快就會對這場衝突失去耐心，「這關係到經濟問題，例如，如果油價飆升，大國可能會出於自身經濟利益而捲入其中。因此，美國必須在48至72小時內抓住這個機會」。

報導指出，與美軍相比，以色列轟炸機的打擊範圍和威力都較為有限，這使得以軍單獨攻擊福爾多核設施變得更加複雜，「以色列不具備B-52那樣的重型轟炸能力，無法投擲一枚14噸重的GBU-57炸彈，穿透伊朗核設施的核心區域」。

以色列安全消息人士補充道，以軍的F-15戰機飛行距離近2000公里，有效載重卻只有400公斤左右，「算一算，美國可以在幾天內完成這項任務，但對我們來說，這將是一項耗時更長、更複雜的行動」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法