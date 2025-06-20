【影】100％MIT「台版彈簧刀」試飛 準確命中標靶

圖為車載版無人機發射方式，根據現場說明版，還有船載、空射版。（記者方賓照攝）

〔記者吳哲宇／台北報導〕民間廠商銘旺科技昨日舉行「台版彈簧刀」最新戰術型變形翼無人載具解決方案「COBRA-3120」發布會，強調全程100%MIT，從宜蘭到屏東，調集30多家廠商打造藍色供應鏈，可在台灣陷入緊急為難時，依然維持穩定裝備生產供應。

據說明，「COBRA-3120」最大起飛重量可達10公斤，飛行速度區間為時速60到250公里，標準航程為30公里以上，最大升限高度2000公尺，續航40分鐘，通訊距離可依據選配達10到50公里遠，任務酬載1到2公斤，機身長度93公分、翼展120公分。發表會中也現場展示「一刀未剪」版本的COBRA飛行、盤旋並鎖定目標完成衝擊的測試影片。

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圖為CORBA無人機單人版發射筒。（記者方賓照攝）

原先是做面板起家的銘旺，如今切入到軍工產業，銘旺科技副總經理張畯皓表示，COBRA-3120設計可導控距離40公里，這其實是有跟政府單位討論過，因為台灣的灘岸在40公里時，是無人機最好執行攻擊任務的時候；而這架無人機是介於彈簧刀300型跟600型的中間，彈簧刀300只能裝約300克火藥，600則是可裝10幾公斤，但兩者之間差距太大，COBRA-3120提供了折衷的選擇。

張畯皓表示，以彈簧刀300的火藥量，只能轟炸一般民用車輛，無法對付裝甲，而COBRA-3120有1至2公斤的酬載量，經過計算後是可以突破坦克的裝甲。

銘旺科技指出，COBRA-3120的設計核心優勢在於模組化、可部署、可擴展，產品具備彈管RFID識別、48V動力模組、雙通訊模式（RS-485/LORA）與即時導控平台，符合快速調配、高密度飽和作戰。

張畯皓指出，COBRA-3120的角色不止於戰略場景，更象徵一套從設計、製造、部署到補給的完整MIT供應系統，未來將結合AI導控、長僚機高低配任務、自主飛行與群蜂多管發射模組，全面支援客戶與夥伴的任務需求與快速量產目標。

張畯皓強調，未來無人機領域AI將會是致勝關鍵，最主要原因就是台灣並沒有這麼多飛手去控制設備，所以需要AI，現在COBRA-3120在AI方面，今年底期望落實，但還需要優化，因為需要大量數據累積，未來將會做到自動搜尋目標、導控。

據了解，當初銘旺在研製時，其實軍方也有了解其產品性能，並提供相關意見，目前已完成158架次試飛，價格僅5位數美金；儘管現在軍方現在並未直接下訂，但目前已經有東歐、美洲等國家已經與該公司洽詢，未來銘旺預期仍有望進入台灣國防市場。

此外，現場還展示了車載發射無人機的模型，呈現8聯裝的發射方式，現場相關人員說明，由於發射箱、無人機翼、單人無人機發射筒等皆由碳纖維構成，重量極輕，因此不只車載，也能安裝於艦艇和飛機上。

圖為CORBA戰術無人機。（記者方賓照攝）

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