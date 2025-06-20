遼寧號又穿越宮古海域赴東海 日偵獲艦載機4天起降逾270架次

日本自衛隊20日公布最新偵蒐資料，圖為中國遼寧號、山東號雙航艦編隊近日動態。（圖取自日本統合幕僚監部新聞資料）

〔記者方瑋立／台北報導〕共軍海軍雙航艦編隊再現西太平洋，日本統合幕僚監部今（20）日公布最新偵蒐資訊，自6月17日起，共軍「遼寧號」與「山東號」2艘航艦分別在沖之鳥島與宮古島東南海域活動，3天內共進行艦載機與艦載直升機起降達270架次以上。至今晨，「遼寧號」更率5艘主力艦穿越沖繩與宮古島間海域，駛入東海，日本自衛隊全程監控，並緊急派遣戰機應對。

根據日方資料，「遼寧號」（艦號16）6月17日至19日先後在沖之鳥島西南約510公里、沖大東島南方380公里及宮古島東南約410公里海域活動，連日艦載機起降80、30與40架次，累計達150架次。

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「山東號」（艦號17）則於同一時段，在距宮古島東南約710至780公里海域訓練，3天起降次數分別為約40、30與50架次，總計120架次。若合併6月9日至16日間訓練紀錄，山東號近10日內艦載機起降次數已累計約350架次，「遼寧號」更高達約700架次，顯示共軍航艦艦載機密集操演持續進行。

中國「遼寧號」今晨率領共6艘艦艇，包括2艘052D型驅逐艦（艦號121、122）、2艘055型驅逐艦（艦號101、104），及1艘901型快速補給艦（艦號901），自沖繩本島與宮古島之間海域北西航行，進入東海方向。

日本自衛隊隨即派遣第1護衛隊群所屬白露型驅逐艦「村雨號」、護衛艦「雷號」及第1海上補給隊所屬補給艦「十和田號」執行警戒監控與情報蒐集，並對艦載機動態派遣航空自衛隊戰機緊急升空，持續掌握共軍航艦動態。

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