視導205廠輕兵器生產線 鍾樹明上將：每天都以「第一天」心態面對

國防部副部長鍾樹明上將視導軍備局生製中心第205廠，了解近期國防自主與軍品研發生產狀況。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕位在高雄的軍備局第205廠，既要維持國造輕兵器生產產能，還要執行搬遷任務，廠方人員承受數倍壓力，國防部軍備副部長鍾樹明上將昨天視導205廠時，特別叮囑表示，工作時每一天都應以「第一天」的心態面對工作，每一次任務皆以「首次執行」的標準，謹慎應對，因為事前的預防永遠比事後的補救更重要。

為了解國防自主及軍品彈藥研制生產現況，鍾樹明上將及國防部常務次長黃佑民中將等官員20日前往軍備局生製中心第205廠，了解近期國防自主與軍品研發生產狀況，並提出工作指導。鍾樹明也實地視導廠房工程、輕兵器生產線，以及射擊試驗場實彈試驗，對於軍備同仁的辛勤付出，表達肯定與嘉勉。

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鍾樹明提醒所屬軍備同仁，務必訂定並嚴格執行標準作業程序，妥善控管各項風險與安全因子，同時加強人員查核與精神教育，注重保密防諜意識，並期許單位廣納人才、集思廣益，共同為國防自主奉獻心力。

鍾樹明上將戴上耳罩，視導射擊試驗場的實彈試驗。（圖：軍聞社提供）

鍾樹明於工作指導時表示，205廠區有相當多生產線，各科所負責人，應分類評估並制定相應的SOP，並且分層負責，依工作進度落實執行。工作時，每一天都應以「第一天」的心態面對工作，每一次任務皆以「首次執行」的標準，謹慎應對，因為事前的預防永遠比事後的補救更重要。

他也強調，人員的查核與保密的警覺是非常重要的事情，單位應積極思考如何強化同仁及聘僱人員的保密意識，也應定期實施查核與管制，不可流於形式。鍾樹明指出，近期許多洩密案件，很大一部分是因為面臨財務失衡，期許單位要透過多重管道，多加關心所屬同仁的財務狀況，確保機密安全。

國防部軍備副部長鍾樹明上將昨天視導205廠時，特別叮囑表示，工作時每一天都應以「第一天」的心態面對工作，每一次任務皆以「首次執行」的標準，謹慎應對，因為事前的預防永遠比事後的補救更重要。（圖：軍聞社提供）

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