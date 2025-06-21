運輸機不再只運輸 法擬改裝A400M變「飛彈卡車」

圖為「收穫鷹」（Harvest Hawk）的10聯裝飛彈模組。（圖取自DVIDS）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕自從美軍對KC-130J開發「力士型空載武器套件」（收穫鷹）後，法國航太軍軍官近期發表構想，擬對法軍A400M運輸機進行改裝，藉由改裝與增設各式武器、感測器與莢艙，執行情監偵與對地打擊任務，進而拓展現役機隊的多元任務效能。

軍聞網站「The Aviationist」報導，法國航太軍卡多上校在《國防與國際安全》（DSI）期刊刊登論文，指出近年衝突案例顯示，各國現役戰術戰鬥機隊的數量與能力，無法滿足高強度長期戰爭需求；鑑於法國航太軍正逐步建立總數達50架的A400M機隊，因此計畫運用機體空間與系統冗餘性，並採用模組化設計概念，在機翼、機身與貨艙部位，加裝先進感測器與作戰裝備，用於執行多元任務。

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圖為迅龍計畫（Rapid Dragon）的可托盤化巡弋飛彈投放系統，讓C-130可發射空對地防區外飛彈（JASSM）。（圖取自DVIDS）

卡多上校援引美國陸戰隊在KC-130J運輸機尾艙門安裝「收穫鷹」（Harvest Hawk）武器系統為例，指出運輸機可發揚龐大運力，攜帶大量精確導引彈藥或無人機執行投射；其次，Airdyne Aerospace公司曾研發特種機載任務安裝與反應（SABIR）模組化莢艙掛載系統，可在不更動載臺結構下，安裝在C-130運輸機的機側艙門，並依需求搭載不同感測器執行任務，因此主張可善用「SABIR」的模組化彈性，將其安裝在A400M上，發揮多元彈性潛力。

根據上述構想，當法軍A400M攜帶大量彈藥執行打擊任務時，仍能發揚空中加油能力，為護航戰機加油，進而以極低後勤需求，取得遠程火力投射能量；且這類加裝裝備無須全面占用貨艙空間，具備便利操作彈性。

圖為「收穫鷹」（Harvest Hawk）的外掛飛彈形式，包含發射架的電控系統。（圖取自DVIDS）

卡多強調，A400M的發動機是現役運輸機中功率最強者，其供電效能極為充沛，A400M的大容量貨艙可以使飛機攜帶定向能武器和強大的電子戰系統，未來也可考慮安裝導能武器或高效電戰系統，滿足未來作戰任務需求。

藉由在運輸機貨艙安裝控制台，可讓運輸機具備發射飛彈和電戰能力。（圖取自DVIDS）

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