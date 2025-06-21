芬蘭設廠組裝生產F‑35 強化歐洲國防供應鏈

芬蘭國防工業大廠派翠亞（Patria）位於該國中部耶姆塞的F‑35前機身組裝廠13日揭幕，預計今年秋季完工、明年春季正式啟用，有望提升F-35戰機產能，強化歐洲國防供應鏈。（歐新社資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕芬蘭國防工業大廠派翠亞（Patria）位於該國中部耶姆塞的F‑35前機身組裝廠13日揭幕，預計今年秋季完工、明年春季正式啟用，有望提升F-35戰機產能，強化歐洲國防供應鏈。

軍聞網站「Army Recognition」報導，派翠亞這座名為「Halli」的工廠，13日舉行開幕儀式，芬蘭軍方、派翠亞與美國洛克希德馬丁公司均派代表出席，共同見證歷史性時刻。該廠編制150名員工，預計明年春季開始運轉，製造與組裝洛馬研製的F-35戰機前機身，加速交付時程。

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報導指出，派翠亞未來不僅限於組裝，根據協議，派翠亞還負責在2026至2040年間製造400個前機身和起落架艙。

芬蘭國防部長海凱寧表示，這項成果象徵芬蘭國防工業技術獲得國際認證，未來也可望擴大參與先進戰機供應鏈，增進國家安全與經濟發展。

派翠亞去年6月也和美國RTX子公司普惠簽署合作協議，在芬蘭的林納沃里分階段設立F-35戰機發動機產線，以及「保養、修理與翻修」（MRO）設施，正式納入F-35供應鏈。因此，洛馬期許新廠明年啟用後，提升F-35產能，強化跨國供應鏈穩定性。

報導指出，F-35是史上規模最大、最複雜的戰鬥機項目，非常依賴全球化分散式製造模式，目前已有超過20%的零件在美國境外生產。這種分散的供應鏈確保了北約及其夥伴部隊之間的互通性，並鞏固了長期的跨大西洋合作。

此外，芬蘭已循「對外軍售」（FMS）模式，獲美方同意出售64架F-35A戰機第4批次（Block 4），並預定在2025至2030年間陸續交付，未來將透過相關協議，強化後勤支援效能與供應鏈運作效率。

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