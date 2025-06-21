俄羅斯打破供應鏈圍堵 T-90M戰車可年產300輛

根據開源情報研究機構「衝突情報小組」（CIT）的最新統計報告，俄羅斯大幅增加T-90M主戰坦克的產量，估計2024年年產量可能已達到280至300輛。圖為T-90M。（圖擷取自Rostec官網）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕俄烏戰爭進行逾3年，俄羅斯經濟不僅沒有如預想的在國際制裁下崩潰，軍備物資也沒有越打越少。根據開源情報研究機構「衝突情報小組」（CIT）的最新統計報告，俄羅斯大幅增加T-90M主戰坦克的產量，估計年產量可能達到280至300輛。

軍聞網站「Defense blog」報導，2020年T-90M戰車開始量產時，俄羅斯已約部署120至150輛T-90坦克和約280輛T-90A戰車。而在俄烏戰爭爆發前，約有66至85輛T-90M戰車部署到部隊，另有10輛被分配給喀山戰車指揮學校。

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CIT估計，2022年位於下塔吉爾的國營工廠烏拉爾機車車輛廠生產了60至70輛T-90M坦克； 2023年產量估計飆升至140至180輛、2024年年產量可能已超過200輛甚至接近300輛。這其中包括新製造和現代化升級的戰車。此外，該公廠已將其每日營運時間延長至24小時，並發布新的焊接和加工廠招標、進一步進行技術升級，以支持未來的成長。新裝甲車體的供應似乎不是限制因素。目前生產的所有T-90M坦克都是新製造的。

CIT指出，自入侵開始以來，俄羅斯已生產至少540至630輛T-90M坦克。其中超過130輛經目擊確認被摧毀、損壞或繳獲，現役戰車數量估計為410至500輛，約佔俄羅斯戰車總兵力的15%。

報導說，該報告並駁斥西方國家和《經濟學人》等媒體估計的數字，《經濟學人》先前估計T-90M戰車的年產量為28至30輛，但CIT認為這些數字基於過時的假設，並且過度依賴公開發布的交付公告；CIT引用自俄羅斯國防建設基礎設施數據、各戰線的目擊證據，以及火車裝載戰車的影像證據表明，實際生產率要高得許多。

報告指出，早期生產主要依賴T-90A戰車的現代化改造，但隨著庫存耗盡，烏拉爾車廠已轉向從零開始生產戰車。儘管在採購先進火控系統等高科技零件方面有困難，T-90M坦克仍能繼續出廠，關鍵性能完好無損。

雖然預計2025年戰車損失將有所下降，但維持穩定的裝甲部隊很大程度取決於生產線穩定。據CIT和其他分析師，自2022年以來，俄羅斯已損失3000多輛坦克，僅2024年就損失了1050至1100輛。CIT認為，實施更嚴格的出口管制和製裁對於限制俄羅斯進一步擴張的能力非常重要。

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