「歐洲長城」建造中 愛沙尼亞加入建設對俄防線

俄羅斯軍事擴張威脅歐洲和平，對此波蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛展開「波羅的海防線」計畫，沿著俄羅斯和白俄羅斯邊境建設橫跨東歐的防線。圖為愛沙尼亞第一步兵旅。（圖取自愛沙尼亞國防軍）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕俄羅斯軍事擴張威脅歐洲和平，對此波蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛展開「波羅的海防線」計畫，沿著俄羅斯和白俄羅斯邊境建設橫跨東歐的防線。自波蘭開啟計畫後，愛沙尼亞目前也撥款440萬歐元，預計今年能在防線上建造28座彈藥和基礎設施掩體。

軍聞網站「Defence 24」報導，愛沙尼亞已開始在與俄羅斯接壤的東南邊界建造永久性防禦工事，第一階段是在塞托馬地區挖掘數公尺深的反坦克壕溝，這些挖掘工作是「波羅的海防線」計畫的啟動。

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報導指出，愛沙尼亞當局預計，2025年底將建成28座用於儲存彈藥和軍事裝備的掩體及基礎設施。目前第一階段已撥款440萬歐元；同時，在與俄羅斯接壤的城市納爾瓦建立新軍事基地的準備工作正在進行中，該基地將可容納200多名士兵，並擴大北約盟軍的駐紮範圍，納爾瓦因其戰略位置，目前作為前哨觀察和後勤樞紐的重要性日益凸顯。

先前媒體報導，波蘭負責的防線則長達700公里，為快速建設防線，波蘭已調動大量消波塊充當龍牙反戰車設施，並設立避難所、雷區和射擊陣地，這種施工區域總共有高達30個地點同步進行。

據報導，光是邊境地區，為延緩入侵者速度，東盾也計畫建造緊急橋樑。對於寬度不超過250公尺的河流，每四座現有橋樑將配備一座備用橋樑；寬度達100公尺的溪流則是每10座橋樑中就有1座。從經驗表明，建造臨時橋樑的準備工作可能需要數月，但工兵只需兩天就可建成。

目前波蘭正積極建設東歐北約東翼防禦，於俄羅斯、白俄羅斯邊界建設長達700公里的「東盾」防禦工事。（圖取自波蘭通訊社）

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