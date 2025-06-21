中國46機艦環台侵擾 國軍嚴密監控應處

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國解放軍持續對台軍事施壓，國防部今（21）日公布最新共軍擾台動態，從昨（20）日上午6時起至今上午6時止，合計偵獲中共軍機40架次、軍艦6艘次持續在台海周邊活動，其中有27架次軍機逾越海峽中線，侵擾我國中部、西南及東部空域。

據國防部公布示意圖，共機活動區域擴及北部、西南及東南空域。分別為昨天早上8時20分至下午1時30分，有3架次主、輔戰機出現在北部空域；早上8時5分至下午6時，共20架次主、輔戰機及無人機出現在西南空域，其中10架次逾越海峽中線；早上7時5分至晚上9時40分，另有17架次主、輔戰機與無人機侵擾我東南空域。

請繼續往下閱讀...

另據國防部公告指出，中共昨晚8時37分自四川西昌衛星發射中心發射火箭，飛行方向朝向西太平洋，期間穿越我防空識別區（ADIZ），高度位於大氣層外。

國防部強調，國軍派遣任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法