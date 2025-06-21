「TOP」飛官接任空軍作戰指揮官 鄧恩憐中將超狂飛行紀錄無人能破

即將接下第15任空作部指揮官的鄧恩憐中將，為資深的幻象戰機飛行員，飛行呼號為「TOP」，曾創下超狂的飛行紀錄，至今無人能破。圖為鄧恩憐在擔任少將聯隊長時的畫面。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方在七月一日有多位重要軍職首長異動，據指出，現任國防部總督察長丶陸軍中將章元勳屆齡退伍，由空軍作戰指揮部指揮官丶空軍中將盧建中接任總督察長，扛下戰技戰術督察、財務稽核及軍紀監察等重任。至於新任的空軍作戰指揮部指揮官，傳出將由現任國防部通資次長鄧恩憐中將接任，並由空軍司令部通資處長解駿山少將升任通資次長，同時晉任為空軍中將。

巧合的是，盧建中在去年八月一日的調動時，就是由國防部通資次長職務調任為空作部指揮官，通資次長一職當時也是由時任空軍作戰指揮部副指揮官的鄧恩憐少將升任，時隔將近一年，盧建中與鄧恩憐雙雙調動，鄧恩憐此次則成為執掌國軍空防作戰重任的空作部指揮官。

請繼續往下閱讀...

鄧恩憐為資深的幻象戰機飛行員，飛行呼號為「TOP」，創下幻象戰機在中華民國單機性能展示飛行員任期最久的紀錄，創下沒有人能夠突破的「TOP障礙」。（圖：軍聞社提供）

空軍作戰指揮部是空軍戰術及防空作戰最高指揮管制機構，負責作戰管制空軍各戰術作戰部隊之作戰與戰備任務訓練，戰時為國軍的聯合空中作戰中心，也是空軍各作戰部隊之指揮所。由於空作部任務極為重要，特別設有兩席副指揮官的編制，一席是中將丶另一席為少將。



空軍作戰指揮部自2006年，由空軍作戰司令部改制為空軍作戰指揮部以來，從首任空作部指揮官金乃傑至盧建中擔任指揮官期間，已歷經14任指揮官，他們在卸下空作部指揮官之後，後續已有高達10位晉任為空軍二級上將，可見此職務的重要性。

軍方人士今天說，即將接下第15任空作部指揮官的鄧恩憐中將，為資深的幻象戰機飛行員，飛行呼號為「TOP」，是我國幻象戰機第二任的單機飛行性能展示教官，第一任為柳惠千（曾任總統府副侍衛長丶駐英公使）。鄧恩憐是從2000年10月16日起接下單機性能展示的重任，直到2007年9月15日交棒給第3任特技教官胡志華，在這將近7年的時間裡，共完成115次特技公開操演，創下幻象戰機在中華民國單機性能展示飛行員任期最久的紀錄，創下幾乎沒有人能夠突破的「TOP障礙」。

鄧恩憐在擔任聯隊長期間曾接受軍媒的訪問，暢談擔任幻象戰機單機性能展示教官的心得與體會。他說，「一個幻象特技飛行員，它代表的是一份榮譽、表率，更要懂得自我要求」，至於信念，就是「沒有最好、只有更好」。

現任空軍作戰指揮部指揮官丶空軍中將盧建中，七月一日傳將接任國防部總督察長，扛下戰技戰術督察、財務稽核及軍紀監察等重任。圖為盧建中在2021年晉任中將時，與家人合照。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法