以色列雙線作戰中 警告恐與伊朗陷長期作戰

以色列軍方警告稱，與伊朗的衝突已進入第二週，且沒有停止的跡象，以色列人必須為未來的「艱難日子」​​做好準備。（圖取自美聯社）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕以巴衝突尚未落幕，以伊衝突卻已開啟，並越演越烈，以色列軍方在打擊哈瑪斯中已消耗不少彈藥，現在又需要打擊伊朗核設施與軍事丶指揮設施。以色列軍方警告稱，與伊朗的衝突已進入第二週，且沒有停止的跡象，以色列人必須為未來的「艱難日子」​​做好準備；伊朗全境空域雖然幾乎被以色列掌握，但依然有能力發動飛彈報復，且正採取一切手段，包括煽動伊拉克的親伊朗政黨，全力阻止以色列空襲。

《衛報》報導，隨著戰鬥不斷升級，以色列軍事參謀長埃亞爾·扎米爾中將表示，以色列人必須為未來的「艱難日子」​​做好準備。他20日表示，「為了消除如此巨大的威脅，對抗如此強大的敵人，我們必須做好長期作戰的準備。我們的行動自由正在日益擴大，而敵人的行動自由正在日益縮小。」​​

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以色列駐聯合國大使丹尼·達農也發出同樣的警告：「我們不會停止。直到伊朗的核威脅被消除，直到其戰爭機器被解除武裝，直到我們和你們的人民都安全，我們才會停止。」

不過，伊朗方面也絲毫未退讓，伊朗外長阿拉奇說，只要以色列止戰，伊朗在核議題上「可展現彈性」；以軍不停止轟炸，伊朗就不重回談判桌。

同時，由於高強度的攔截不斷持續，《NBC》20日報導，過去24小時內，伊朗射往以色列的飛彈僅有約65％被攔截，大幅低於之前約90％的攔截率。

對此，目前以伊衝突僅靠以色列無法結束，需要美國介入。伊朗正使用一切手段，試圖阻止美國參戰。根據戰爭研究所（ISW）資訊，伊朗革命衛隊（IRGC）少將穆赫辛·雷扎伊（Mohsen Rezaei）20日表示，伊朗已將濃縮鈾轉移至安全地點，以防止其被銷毀。這可能想暗示西方若想參戰，則搜尋伊朗的核原料將非常困難，伊朗正試圖在未來的核談判中建立籌碼。

另外，有跡象顯示伊朗正試圖煽動伊拉克的親伊朗政黨或民兵，試圖擴大衝突來阻止美國，不僅真主黨19日威脅稱美國參戰將襲擊美國基地和封鎖紅海海峽；伊拉克什葉派領袖穆克塔達·薩德爾在譴責以色列襲擊伊朗時表示，伊拉克「不需要新的戰爭」，薩德爾警告伊拉克不要捲入以伊戰爭，這已顯示伊拉克的什葉派已產生分歧。

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