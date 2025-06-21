國防祕辛》96台海危機不只18套劇本 第19套未被提起原因令人傻眼！

在95丶96年台海危機時擔任國安會副祕書長的林碧炤（如圖，資料照）說，當時的國安團隊擬訂的因應策略，其實共有19套劇本，不是只有18套。

〔記者羅添斌／台北報導〕中國在1995丶96年對台灣發動的兩次飛彈危機，讓我國政府的因應策略及態度，受到國際矚目，時任總統李登輝及其國安團隊提出的「18套劇本」因應策略，名稱廣為人知，但當時國安團隊擬訂的因應策略，不僅止於18套，而是有19套，至於為何外界都只講18套呢？答案解密卻是令人傻眼。

中國近年來接連對台發動多場次的大型聯合軍演，聯合警巡的威脅行動也已常態化，意圖威嚇台灣，更企圖向國際形塑台海為「內海」的錯誤視聽，政府高層是否有足夠的應變策略及能力更是關到國際矚目，連帶也讓國內外學者回想起，在1995丶96年中國對台灣發動兩次飛彈危機期間，台灣的18套劇本因應作為。

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不過，在95丶96年台海危機時擔任國安會副祕書長的林碧炤說，其實是有第19套劇本。在由國史館出版的「李登輝總統僚屬故舊訪談錄」中，林碧炤接受訪談說，當時我們有外界所謂的「18套劇本」因應，其實應該是有19套，「因為第19套是打在另外一頁，所以大部分的人都只看到第18套，就沒有再往下看了」。

林碧炤說，張榮豐對這件事情很清楚，因為這19套劇本是他擬訂的，劇本的內容是假設狀況，以及可能引發的威脅，再針對這些威脅提出因應措施，做法跟「SWOT強弱危機分析」法很類似。

他說，當時一共預想了19種情況，提出來之後，李總統就先交給國安會討論，張榮豐那個小組也有參加討論，討論完之後再交給總統。之後整個情勢的走向，果然跟19套劇本的分析差不多。

前國安會副秘書長張榮豐在2022年7月出版的「無煙硝的戰場」書中也披露，1995年10月初，李登輝總統下令針對1996年台灣第一次總統直選，中共的可能反應擬定應變計畫，他以總統幕僚身分參加第一次的「96年危機預防會議」，多數與會者竟主張撰寫說帖，說服中共當局不要向台海發射飛彈。張榮豐書中提到，這種見解讓他十分驚訝，當時他年輕、講話比較衝，他說，「你們這是秀才遇到流氓的反應」，當時有人拍桌怒罵他，後來會議弄得不歡而散。

對於1996年美國航空母艦靠近台海，同時威嚇中共武力犯台計畫，張榮豐曾受訪指出，在1995年時，美國並沒有激進反應，是在1995年11月19日時才讓航空母艦通過台灣海峽，並以「台灣東岸浪太高，為了趕往香港過聖誕節，才走台灣西岸作為藉口」，但其實西部的浪比東部的浪還要高，所以政治意涵非常明顯。

中國在1995丶96年對台灣發動的兩次飛彈危機，時任總統李登輝及其國安團隊提出「18套劇本」因應策略廣為人知，但其實由張榮豐（如圖，資料照）率領團隊擬訂的策略，共計為19套。

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