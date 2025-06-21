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澤倫斯基籲盟國撥款GDP 0.25％ 助烏克蘭提升軍工產能
烏克蘭總統澤倫斯基呼籲盟國提供經費，幫助烏克蘭增加軍備產能。（法新社）
吳裕堯／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今（21）日呼籲西方盟國，提供佔各國國內生產毛額（GDP）0.25％的經費來幫助烏克蘭拉高軍工業產量，他也說，烏克蘭打算向其他國家出口軍備製造技術，預計這個夏天就會簽署相關協議。
《路透》報導，澤倫斯基在聲明中說，烏克蘭正在與丹麥、挪威、德國、加拿大、英國以及立陶宛討論聯合生產軍備，「烏克蘭是歐洲安全的一份子，我們盼望把特定夥伴國家GDP的0.25％分配給我國的國防工業與國內生產業。」
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北約成員國下週將在荷蘭海牙召開會議，商討國防開支增加的議題。澤倫斯基說，他很可能會參與這次北約峰會，已安排了數個在場邊與西方國家領導人會面的行程，他也很希望能與美國總統川普（Donald Trump）會晤。
澤倫斯基補充，烏克蘭不僅會在境外發起聯合武器生產計畫，也有意出口一部分武器生產技術，內容可能包括各式無人機、飛彈以及火炮。
他說：「我們已發起一個計畫『與烏克蘭一同生產』（Build with Ukraine），夏季我們就會簽署相關協議，以在歐洲國家開設生產線的形式，將我們的技術出口到國外。」